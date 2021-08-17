Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 18:05
18:05
Общество
Девятнадцатилетний футболист скончался после заражения коронавирусом в Италии
18:04
Общество
Пожарные вытащили двух человек из окна горящего дома в Томске
18:04
Африка
Тунисская партия «Ан-Нахда» потребовала возобновления работы парламента
18:01
Происшествия
Московский суд назначил еще один штраф Google в размере 5 млн рублей
18:00
Экономика
Погранпереход «Торхам» между Афганистаном и Пакистаном открылся для грузов
18:00
Общество
Михаил Колчев объяснил, почему чиновники боятся партии «Родина»
18:00
Общество
Экс-футболист Дмитрий Булыкин назвал преимущества Шугалея в предвыборной гонке
17:59
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич может лишиться 400 тысяч рублей из-за срыва отпуска в Сочи
17:55
Политика
Падение Афганистана: день, когда американская сверхдержава перестала существовать
17:52
Происшествия
Следователи установили личность найденной погибшей женщины под Выборгом
Все новости

Посол РФ в Афганистане рассказал об итогах встречи с представителями «Талибана»

  /   Обновлено: 17 августа 2021 16:52
Политика
Посол РФ в Афганистане рассказал об итогах встречи с представителями «Талибана»
wikipedia.org  /  Embassy of Russia in Kabul

Кабул, 17 августа. Встреча посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова с представителем движения «Талибан»1 (признано террористическим и запрещено в РФ) прошла в позитивном ключе, рассказал дипломат.

Беседа была посвящена вопросам безопасности российских дипломатов в Кабуле. По словам Жирнова, представитель «Талибана» гарантировал безопасность представительства РФ в Кабуле и его сотрудников. Весь диалог прошел предельно конструктивно, констатировал посол России.

Члены движения «Талибан» взяли под охрану продолжившие работу дипломатические представительства в Кабуле после занятия столицы в воскресенье 15 августа. Также талибы пообещали не нападать на оставшихся в Кабуле военнослужащих из США.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Посол РФ в Афганистане рассказал об итогах встречи с представителями «Талибана»
россия кабул афганистан талибан талибы мид россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru