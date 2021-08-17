Посол РФ в Афганистане рассказал об итогах встречи с представителями «Талибана»

Кабул, 17 августа. Встреча посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова с представителем движения «Талибан»1 (признано террористическим и запрещено в РФ) прошла в позитивном ключе, рассказал дипломат.

Беседа была посвящена вопросам безопасности российских дипломатов в Кабуле. По словам Жирнова, представитель «Талибана» гарантировал безопасность представительства РФ в Кабуле и его сотрудников. Весь диалог прошел предельно конструктивно, констатировал посол России.

Члены движения «Талибан» взяли под охрану продолжившие работу дипломатические представительства в Кабуле после занятия столицы в воскресенье 15 августа. Также талибы пообещали не нападать на оставшихся в Кабуле военнослужащих из США.

1 Организация запрещена на территории РФ.