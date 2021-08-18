Ожидаемая премьера фильма «Солнцепек», посвященного событиям в Луганске в 2014 году, послужила отправной точкой для размышлений депутата Госдумы Геннадия Онищенко о судьбе Донбасса, тем более что с этим регионом политика связывают тесные узы.

В авторской колонке для ФАН Онищенко объяснил, что глубинные причины трагедии, которую переживают жители Донбасса, тянутся из девяностых и являются следствием фатальной ошибки политиков, допустивших распад СССР.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

При Зеленском Украину ждет распад. Колонка Геннадия Онищенко

Приближается грустная дата, которую назвать праздником язык не поворачивается: в конце декабря будет ровно 30 лет с момента, как Советский Союз официально прекратил свое существование. Многое из того, что происходит сейчас, в том числе трагедия народа Донбасса, — страшные отголоски того события. Вдумайтесь: за три десятка лет выросло и вступило в сознательный возраст поколение людей, которые никогда не жили в великой стране, которую мы все потеряли!

Именно тогда, 30 лет назад, наше государство, единый организм Советский Союз оказался искусственно расчленен. И сегодня эта проблема разделения некогда единого этнокультурного пространства так и не решена, деструктивные процессы продолжаются в первую очередь по вине нынешнего руководства Украины.

То, что мы видим в Донбассе, в горячей фазе начавшееся в 2014 году, — это следствие все тех же процессов — искусственного разделения славянских народов. А ведь все мы были гражданами одной страны! Да, эта страна, возможно, была неидеальной. Да, в СССР были противоречия в первую очередь из-за того, что изначально республики будущего Советского Союза создавались по национальному признаку. Но тем не менее в СССР было главное — единство славянских народов, единство трех славянских республик: России, Белоруссии и Украины. Это единство компенсировало изначально неправильное, на мой взгляд, деление страны по национальному признаку.

Федеральное агентство новостей /

Увы, развал СССР стал серьезнейшей ошибкой, и сегодня я не вижу в руководстве нынешней Украины сил, которые готовы хоть как-то противостоять деструктивным процессам. Эти процессы продолжаются, что заставляет меня прогнозировать, что уже в ближайшее время Украину может ожидать распад. Особенно это касается областей, которые оказались в составе нынешней Украины в конце 1930-х годов, и на которые, как мы знаем, сегодня готовы претендовать не только Польша, но и Венгрия, Румыния.

Вопрос Крыма, слава богу, решен. Донецк и Луганск ясно дали понять, что не хотят жить под властью нынешних киевских властей. Думаю, такие же процессы зреют и в Харьковской, и в Черниговской, и в Одесской областях.

В перспективе Украину могла бы спасти от распада только тесная интеграция с Россией в рамках единства трех славянских народов. Но это, как мы понимаем, просто нереально при нынешнем киевском руководстве, которое стало марионеткой даже не Запада, а зарубежных спецслужб, сделавших из Украины щит НАТО. Нынешняя Украины по воле ее западных кураторов — это орудие, направленное против России.

Недавно наш президент Владимир Владимирович Путин написал очень важную глубокую научную статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В этой статье на огромном фактологическом материале российский президент убедительно доказал, что русские, белорусы и украинцы — это единый народ с незначительными национальными отличиями.

К счастью, сегодня Россия с Белоруссией составляют единое Союзное государство, хотя, с моей точки зрения, наша интеграция должна быть оформлена юридически более четко. Отлично понимаю, что на Западе немало сил, которых российско-белорусская интеграция очень пугает, поэтому они делают все, чтобы разорвать и ослабить единство славянских народов.

ФБА «Экономика сегодня» /

Но, если наши отношения с Белоруссией остаются братскими и партнерскими, то в том, что касается Украины, при нынешних киевских властях на это надеяться не приходится даже в перспективе. Сегодня мы видим в Киеве бездумное следование указаниям западных разведок, и только. Это, к сожалению, началось задолго до прихода к власти нынешнего, на мой взгляд, чисто номинального, недействующего главы этого государства Владимира Зеленского, который, по сути, является теле-интернет-проектом. Только послушайте, что говорит Зеленский русским жителям Донбасса:

«Не нравится, уезжайте в Россию!»

Это, вообще, что за заявление?! Это все равно, что мы скажем «уезжайте!» украинцам, живущим в Киеве, который, как мы помним, был столицей древнего русского государства! Кроме того, напомню: сегодня в России, в ее нынешних границах, этнические украинцы — третья по численности национальность после русских и татар. А с этим что делать?! Если Зеленский продолжит такими темпами, думаю, мы увидим распад Украины уже при нем.

Еще раз отмечу: происходящее в Донбассе — это искусственно спровоцированная Киевом гражданская война. Думаю, нам стоит активнее помогать нашим русским братьям, которые живут в Донецке и Луганске. Это никак не скажется на той ненависти, которую испытывает Запад к нашей стране, поскольку больше уже, как говорится, некуда. Но, возможно, это поможет остановить там войну и уменьшить количество провокаций. Нам нужно сделать все, чтобы защитить народ Донбасса.