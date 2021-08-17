Дипломат Конаровский объяснил, чем обернется для России ситуация в Афганистане

Санкт-Петербург, 17 августа. Ситуация, которая сложилась в Афганистане, будет иметь последствия для многих стран, уверен российский дипломат Михаил Конаровский.

Медиагруппа «Патриот» провела пресс-конференцию, в рамках которой чрезвычайный и полномочный посол РФ в Афганистане в 2002—2004 годах Михаил Конаровский объяснил, каких последствий стоит ожидать от обострения ситуации в Кабуле.

«Мы будем сталкиваться с вызовами для опасности уже на границе России, южных границ Центральной Азии. Многие политологи говорят, что будет новая ситуация. Я согласен с мнением тех, кто выражает обеспокоенность», — подчеркнул дипломат.

Конаровский также считает, что США допустили большую ошибку, так как не изучили менталитет жителей Афганистана и попытались им навязать свою демократию.

«Там многомерное общество. Менталитет и психология отличаются от того, чем обладают американские люди. Поэтому это их (американцев. — Прим. ФАН) ошибка. Они не поняли психологию нации и не поняли, что их не устраивает американская демократия. Правительство было чуждо народу, населению, тем же вооруженным силам», — отметил Конаровский.

Ранее сообщалось, что запрещенное в России террористическое движение «Талибан»1 определится с кандидатурой главы режима в Афганистане в ближайшие дни. Также талибы ждут от США вывода войск из Афганистана до 11 сентября, передавала НСН.

1 Организация запрещена на территории РФ.