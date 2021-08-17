Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 18:05
18:04
Общество
Пожарные вытащили двух человек из окна горящего дома в Томске
18:04
Африка
Тунисская партия «Ан-Нахда» потребовала возобновления работы парламента
18:01
Происшествия
Московский суд назначил еще один штраф Google в размере 5 млн рублей
18:00
Экономика
Погранпереход «Торхам» между Афганистаном и Пакистаном открылся для грузов
18:00
Общество
Михаил Колчев объяснил, почему чиновники боятся партии «Родина»
18:00
Общество
Экс-футболист Дмитрий Булыкин назвал преимущества Шугалея в предвыборной гонке
17:59
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич может лишиться 400 тысяч рублей из-за срыва отпуска в Сочи
17:55
Политика
Падение Афганистана: день, когда американская сверхдержава перестала существовать
17:52
Происшествия
Следователи установили личность найденной погибшей женщины под Выборгом
17:50
Происшествия
Сельчанин надругался над пожилой матерью друга в Удмуртии
Все новости

Дипломат Конаровский объяснил, чем обернется для России ситуация в Афганистане
Политика
Дипломат Конаровский объяснил, чем обернется для России ситуация в Афганистане
pixabay.com

Санкт-Петербург, 17 августа. Ситуация, которая сложилась в Афганистане, будет иметь последствия для многих стран, уверен российский дипломат Михаил Конаровский.

Медиагруппа «Патриот» провела пресс-конференцию, в рамках которой чрезвычайный и полномочный посол РФ в Афганистане в 2002—2004 годах Михаил Конаровский объяснил, каких последствий стоит ожидать от обострения ситуации в Кабуле.

«Мы будем сталкиваться с вызовами для опасности уже на границе России, южных границ Центральной Азии. Многие политологи говорят, что будет новая ситуация. Я согласен с мнением тех, кто выражает обеспокоенность», — подчеркнул дипломат.

Конаровский также считает, что США допустили большую ошибку, так как не изучили менталитет жителей Афганистана и попытались им навязать свою демократию.

«Там многомерное общество. Менталитет и психология отличаются от того, чем обладают американские люди. Поэтому это их (американцев. — Прим. ФАН) ошибка. Они не поняли психологию нации и не поняли, что их не устраивает американская демократия. Правительство было чуждо народу, населению, тем же вооруженным силам», — отметил Конаровский.

Ранее сообщалось, что запрещенное в России террористическое движение «Талибан»1 определится с кандидатурой главы режима в Афганистане в ближайшие дни. Также талибы ждут от США вывода войск из Афганистана до 11 сентября, передавала НСН.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Дипломат Конаровский объяснил, чем обернется для России ситуация в Афганистане
россия сша афганистан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru