Житель Пермского края погиб под колесами поезда

Пермь, 17 августа. Грузовой поезд сбил мужчину на 1558-м км перегона станция Кишерть — станция Шумково в Пермском крае. От полученных повреждений пострадавший скончался до приезда экстренных служб.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. В настоящий момент устанавливается личность погибшего, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

По факту произошедшего сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР проводят проверку под надзором Уральской транспортной прокуратуры.

Кроме того, надзорное ведомство Пермского края организовало проверку безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее человек погиб под колесами поезда на станции метро «Улица 1905 года» в Москве, сообщало РИАМО.