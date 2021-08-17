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Житель Пермского края погиб под колесами поезда

  /   Обновлено: 17 августа 2021 17:57
Происшествия
Житель Пермского края погиб под колесами поезда
pexels.com  /  pixabay

Пермь, 17 августа. Грузовой поезд сбил мужчину на 1558-м км перегона станция Кишерть — станция Шумково в Пермском крае. От полученных повреждений пострадавший скончался до приезда экстренных служб.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. В настоящий момент устанавливается личность погибшего, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах.

По факту произошедшего сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР проводят проверку под надзором Уральской транспортной прокуратуры.

Кроме того, надзорное ведомство Пермского края организовало проверку безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее человек погиб под колесами поезда на станции метро «Улица 1905 года» в Москве, сообщало РИАМО.

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