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Студентов вузов России могут попросить сдать ПЦР-тест перед заселением в общежития

  /   Обновлено: 17 августа 2021 16:41
Общество
Студентов вузов России могут попросить сдать ПЦР-тест перед заселением в общежития
pixabay.com

Москва, 17 августа. Учащиеся российских вузов смогут заселиться в общежития вне зависимости от того, откуда они прибыли.

Для заселения студентам, возможно, понадобится сдать ПЦР-тест на коронавирус, заявили в Российском союзе ректоров. Новый учебный год в вузах начнется в гибридном формате. Лекции студенты смогут слушать в режиме онлайн. Семинарские занятия будут проходить в аудиториях.

Вузы Петербурга получили от абитуриентов рекордное количество заявлений. Их поступило более 700 тыс., сообщили в пресс-службе администрации города. В прошлом году их количество составило лишь 558 тыс. заявлений.

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