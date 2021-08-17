Студентов вузов России могут попросить сдать ПЦР-тест перед заселением в общежития

Москва, 17 августа. Учащиеся российских вузов смогут заселиться в общежития вне зависимости от того, откуда они прибыли.

Для заселения студентам, возможно, понадобится сдать ПЦР-тест на коронавирус, заявили в Российском союзе ректоров. Новый учебный год в вузах начнется в гибридном формате. Лекции студенты смогут слушать в режиме онлайн. Семинарские занятия будут проходить в аудиториях.

Вузы Петербурга получили от абитуриентов рекордное количество заявлений. Их поступило более 700 тыс., сообщили в пресс-службе администрации города. В прошлом году их количество составило лишь 558 тыс. заявлений.