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Дипломат Конаровский объяснил связи России с талибами в Афганистане

  /   Обновлено: 17 августа 2021 16:34
Политика
Дипломат Конаровский объяснил связи России с талибами в Афганистане
pixabay.com

Санкт-Петербург, 17 августа. Необходимо следить за конкретными действиями талибов в Афганистане, а не за их словами. Об этом заявил сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Михаил Конаровский.

Бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Афганистане принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Мероприятие было посвящено последним событиям в Кабуле. В ходе обсуждения поднимался вопрос о российском после Дмитрии Жирнове, который назвал представителей движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) «адекватными мужиками». Сотрудник дипмиссии говорил о тех, кто охраняет посольство.

Конаровский отметил, что верить на слово талибам очень сложно и Москва это понимает. Однако не следует лишний раз высказывать негативное отношение к ним.

«То, что они простые мужики — это действительно так, поэтому это взаимопонимание между охранниками и посольством существуют. Это неплохо для нормального функционирования нашей миссии на фоне того, что происходит в миссиях западных государств», — раскрыл правду Конаровский.

Дипломат добавил, что у России налажены отношения талибами. Москва сыграла огромную в том, чтобы запустить мирный процесс между правительством Афганистана и представителями движения.

«Россия прилагала огромные усилия, чтобы в Афганистане прекратилось насилие и гражданская война», — сказал Конаровский.

Эксперт уверен, что сейчас следует смотреть на действия талибов. Речь идет о внутренней политике, экономической и социальной сферах.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о позитивных процессах в Афганистане. По его словам, талибы эффективно обеспечивают правопорядок.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия афганистан конаровский
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