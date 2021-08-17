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Талибы пообещали не атаковать американские силы в Афганистане

  /   Обновлено: 17 августа 2021 16:43
Политика
Талибы пообещали не атаковать американские силы в Афганистане
Global Look Press  /  US Joint Staff / via Globallookpress.com

Кабул, 17 августа. США должны вывести войска из Афганистана, заявил представитель движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) Сухейл Шахин.

Представитель движения отметил, что Вашингтон должен вывести силы до 11 сентября. По словам Шахина, талибы не будут атаковать войска Соединенных Штатов.

Ранее талибы заявили, что определятся с кандидатурой главы режима в Афганистане в ближайшие два-три дня. Кроме того, другим группировкам будет запрещено вести деятельность на территории страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан талибы
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