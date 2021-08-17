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Исследование показало, что видеоигры помогают человеку сбросить лишний вес
Общество
Исследование показало, что видеоигры помогают человеку сбросить лишний вес
pxhere.com

Лондон, 17 августа. Английские ученые провели эксперимент и выяснили, что люди, играющие в видеоигры, всего за двухчасовую сессию теряют калорий больше, чем при выполнении тысячи приседаний.

В ходе исследования выяснилось, что у большей части геймеров во время активной игры учащалось сердцебиение и выступал пот. В эксперименте приняли участие 50 игроков. У всех замерялся пульс и вычислялось количество сожженных калорий за два часа игры и после выполнения тысячи приседаний.

Было установлено, что мужчины теряли за часовую сессию 210 калорий, а женщины 236 калорий. Это не первое подобное исследование ученых. В 2020 году исследователи из Квинслендского технологического университета выяснили, что у игроков на 21% выше шансы иметь правильную массу тела, чем у людей, не увлекающихся играми. Кроме того, любители спортивных игр, как привило, сами ведут здоровый образ жизни.

Специалисты компании Wargaming составили список самых популярных видеоигр жителей России. В опросе участвовали геймеры от 16 до 64 лет. По результатам опроса определился ТОП 5 любимых игр россиян.

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ученые похудение видеоигры
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