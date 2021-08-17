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Создает конкуренцию: экономист Шпиленко назвал причину отказа «Родине» в регистрации
Общество
Создает конкуренцию: экономист Шпиленко назвал причину отказа «Родине» в регистрации
akitrf.ru  /  Ассоциации кластеров и технопарков России

Сильная команда партии «Родина» создает конкуренцию для отдельных чиновников в Петербурге, об этом в беседе с ФАН заявил кандидат экономических наук, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, международный консультант программы развития ООН Андрей Шпиленко.

Петербургская избирательная комиссия отказала партии «Родина» в регистрации на выборах в городской парламент. Причина — бракованные подписи, хотя у партии был живой сбор.

«Партия «Родина» — одна из немногих партий, которая вживую собирала подписи. Этот факт был установлен, в том числе и ЦИК, который присылал своих наблюдателей и видел, как молодые люди собирали подписи в поддержку кандидатов», — прокомментировал собеседник ФАН.

Создает конкуренцию: экономист Шпиленко назвал причину отказа «Родине» в регистрации
Федеральное агентство новостей  / 

Андрей Шпиленко рассказал, что юристы партии «Родина» уже готовят соответствующие документы для оспаривания этого решения.

«Из СМИ стало известно, что, скорее всего, были допущены определенные нарушения при проверке подписей. Косвенно мы видим, что некоторые члены ГИК уходят в отставку, отсюда я могу сделать выводы, что при выносе решения были допущены нарушения. Считаю, что правильный подход — это подготовка соответствующих документов, и очень надеюсь, что те жалобы, которые будут рассмотрены, будут рассмотрены положительно, в интересах допуска партии «Родина» к выборам», — признался кандидат экономических наук.

Шпиленко указал на то, что только в Петербурге подписи признали недействительными. В других городах, где открыты отделения партии, все в порядке.

«Если во всех 85 субъектах все хорошо, то вряд ли есть какое-то исключение. Идет очень сильная команда, которая просто создает конкуренцию, которую не хотят отдельные чиновники», — подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей.

Ранее политолог Владимир Карасев заявил, что Максим Шугалей обладает отличными шансами на избрание в ЗакС Петербурга. Эксперт отметил, что хотел бы видеть таких патриотов, как Шугалей, в парламенте города на Неве.

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