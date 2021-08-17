Талибы забили многодетную мать на глазах у дочери за отказ готовить еду

Кабул, 17 августа. На севере Афганистана талибы забили насмерть многодетную жительницу деревни. Причиной ярости боевиков стал отказ женщины готовить пищу.

Дочь погибшей рассказала, что члены «Талибана»1 (запрещенная в России террористическая организация) несколько раз приходили в дом и требовали, чтобы их накормили. Погибшая сетовала на бедность и отсутствие еды для 15 бойцов. Сельчанка знала, что они придут снова.

Услышав в очередной раз отказ, талибы забили жертву прикладами автоматов, бросили гранату и ушли.

1 Организация запрещена на территории РФ.