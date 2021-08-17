Социолог Шугалей призвал не обращать внимание на заявления ЕС по Афганистану

Москва, 17 августа. РФ продолжит оказывать содействие в урегулировании ситуации в Афганистане, несмотря на обеспокоенность ЕС. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Ранее депутаты Европейского парламента выступили с заявлением, в котором выразили озабоченность ситуацией в Афганистане. Они опасаются, что Россия и Китай могут заполнить «политический вакуум» в республике, поэтому Брюссель должен привлечь к урегулированию ситуации Пакистан, Иран и Индию, передает «ПолитРоссия».

Ученый-социолог и правозащитник Максим Шугалей выразил уверенность, что Россия должна продолжать миссию по стабилизации ситуации в Афганистане, не обращая внимания на опасения Евросоюза, США и НАТО.

«Это полный провал, а потому слушать США и их союзников о том, что они хотят и чего боятся, ни нам, ни мировому сообществу не нужно. Все, что говорит Запад, мы должны полностью игнорировать, это пустой звук», — пояснил глава ФЗНЦ.

Он также добавил, что США должны взять на себя ответственность за тот хаос, в который они погрузили Афганистан.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода из страны американских войск. Боевики радикального движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) провели масштабную наступательную операцию, в ходе которой взяли под свой контроль всю территорию страны. Накануне талибы без боя вошли в Кабул, после чего объявили о завершении войны в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.