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Клинцевич отреагировал на кадры с падающими с самолета афганскими беженцами
Общество
Клинцевич отреагировал на кадры с падающими с самолета афганскими беженцами
Федеральное агентство новостей  / 

В Афганистане выросло уже два поколения людей, которые жили в условиях войны и не представляют другой жизни. Об этом в беседе с ФАН рассказал политик, экс-сенатор и руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

Собеседник отреагировал на новость о том, что в Кабуле двое афганцев, предположительно сотрудничавших с американцами, погибли, упав с шасси взлетавшего самолета. На борту воздушного судна для них не нашлось места.

«В современных самолетах военно-транспортной авиации везде стоят камеры. Летчик видит, что делается позади. Ну если ты увидел, что люди на шасси сидят, набери скорость, потом резко притормози — они упадут. Да, может, ушибутся, но останутся живы. Но нет: видя, что там держатся, они взлетают вместе с этими людьми, закрывается шасси, конечно, люди начинают падать», — подметил политик.

Франц Клинцевич также добавил, что считает действия экипажа самолета бесчеловечными.

«Такие моменты я не понимаю. Это что вообще за отношение к людям? Я думаю, что сидящие за штурвалом мальчишки упивались, снимая державшихся за шасси. Мы скоро увидим в интернете эти кадры, как с безумием на лице люди держались за колеса на высоте 500–600 метров, а потом их срывало потоком», — посетовал собеседник ФАН.

Франц Клинцевич возмутился гибелью афганцев, упавших с шасси взлетавшего самолета
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В завершение он отметил, насколько тяжелая обстановка сложилась в Афганистане внутри общества.

«Уже два поколения живут там в условиях войны. Они другой работы не знают», — подытожил руководитель Российского союза ветеранов Афганистана.

Ранее Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил прошедшие в американском университете семинары о «неполноценности» белых. По его словам, США стали жертвой собственной стратегии использования миграционного оружия.

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афганистан клинцевич
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