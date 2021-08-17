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Экипаж упавшего в Подмосковье Ил-112 пытался сбить пламя в полете

  /   Обновлено: 17 августа 2021 16:21
Происшествия
Экипаж упавшего в Подмосковье Ил-112 пытался сбить пламя в полете
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Москва, 17 августа. Самолет Ил-112В незадолго до падения дал крен. Экипаж воздушного судна пытался сбить пламя, сообщил источник ФАН в Ростехе.

Отметим, что действия экипажа в данной ситуации были максимально профессиональными. До аэродрома Кубинка оставалось лететь полтора километра, а от сильного огня могло отвалиться крыло. Маневр закончился тем, что самолет ушел в штопор. Причины будут выяснять специалисты.

Уточняется, что пилоты делали все возможное, чтобы уклониться от столкновения с жилыми зданиями.

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самолет подмосковье крушение ил-112в
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