Экипаж упавшего в Подмосковье Ил-112 пытался сбить пламя в полете

Москва, 17 августа. Самолет Ил-112В незадолго до падения дал крен. Экипаж воздушного судна пытался сбить пламя, сообщил источник ФАН в Ростехе.

Отметим, что действия экипажа в данной ситуации были максимально профессиональными. До аэродрома Кубинка оставалось лететь полтора километра, а от сильного огня могло отвалиться крыло. Маневр закончился тем, что самолет ушел в штопор. Причины будут выяснять специалисты.

Уточняется, что пилоты делали все возможное, чтобы уклониться от столкновения с жилыми зданиями.