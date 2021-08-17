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Дочери Федосеевой-Шукшиной перестали общаться из-за скандала с Алибасовым

  /   Обновлено: 17 августа 2021 16:19
Шоу-бизнес
Дочери Федосеевой-Шукшиной перестали общаться из-за скандала с Алибасовым
Global Look Press  /  Новости на Первом Канале/Anatoly Lomohov

Москва, 17 августа. Младшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, артистка Ольга Шукшина объяснила, почему не поддерживает общение со своей старшей сестрой Марией.

По словам актрисы, к разладу привел скандал вокруг их семьи, связанный с мужем Федосеевой-Шукшиной — продюсером Бари Алибасовым. Ольга Шукшина считает, что основатель группы «На-На» использует ее мать, поэтому начала с ним войну. Однако старшая сестра не поддержала актрису, поскольку не является скандальным человеком.

«Она не знала, как поступить, когда начались все эти скандалы вокруг нашей семьи. Не стала разбираться в этом во всем. До сих пор она со мной не разговаривает», — поделилась артистка в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Младшая дочь Федосеевой-Шукшиной назвала сестру «тихушницей». Как отметила актриса, Марии Шукшиной не нравится, что скандал с Алибасовым вышел на обозрение публики. Актриса все же надеется, что когда-нибудь они с сестрой помирятся, пишет Teleprogramma.pro.

Ольга Шукшина утверждает, что ее мать никогда не жила с Алибасовым. По словам артистки, продюсер манипулирует своей супругой. Например, дочь Федосеевой-Шукшиной возмутило, что основатель группы «На-На» переписал на своего помощника квартиру, которую подарила ему жена.

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актриса шукшина судьба человека
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