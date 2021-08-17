Шойгу передал часть неиспользуемых земель Минобороны в собственность Красноярского края

Красноярск, 17 августа. Власти одного из российских регионов получат от Минобороны РФ неиспользованный земельный участок. Такое решение принял глава ведомства Сергей Шойгу.

Речь идет о территории в Емельяновском районе Красноярского края. Участок, расположенный рядом с селом Совхоз Сибиряк, признан не имеющим перспектив для дальнейшего использования в интересах военного ведомства. Рабочая группа занялась оформлением документов для его передачи в собственность региона.

Рабочие завода «Красмаш» ранее обратились к Сергею Шойгу с просьбой о передачи земель Минобороны РФ в Емельяновском районе Красноярского края в собственность субъекта РФ. Глава ведомства пообещал рассмотреть этот вопрос. К таким темам в Минобороны всегда подходят «крайне внимательно», отметил Шойгу.

На границе двух российских регионов появится новый город. Его построят по поручению главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Предполагается, что реализация проекта по возведению города начнется в 2022 году. Его построят с нуля в Минусинской котловине.