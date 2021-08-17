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Суд освободил обвиняемых в терроризме канских подростков

  /   Обновлено: 17 августа 2021 16:22
Происшествия
Суд освободил обвиняемых в терроризме канских подростков
pixabay.com

Красноярск, 17 августа. Военный суд Хабаровска выпустил из-под стражи и домашнего ареста подростков, обвиняемых в терроризме.

Несовершеннолетние попали под уголовную статью из-за планов разрушить здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft. Их также подозревают в изготовлении и хранении взрывчатки.

Суд вынес решение запретить обоим ряд действий. Одному из мальчиков полностью запрещено заходить в Сеть. Второму разрешено учиться в школе и пользоваться интернетом. Следующее судебное заседание по делу подростков пройдет 9 ноября.

Тем временем житель Пермского края, которого обвинили в оправдании и призывах к терроризму, предстал перед судом, сообщал сайт 360tv.ru. Он признал мужчину виновным

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