Рабат, 17 августа. Марокко продолжает вливать денежные средства в город Дахла, расположенный на спорных территориях Западной Сахары. Правительство считает эти земли своими и планирует превратить их в привлекательные для путешественников места.

Региональный директор по туризму Мухаммед Салем Буди рассказал, что на фоне инфраструктурного и экономического развития населенного пункта, расположенного на побережье Атлантического океана, ежегодно увеличивается число иностранных гостей. За последние 15 лет их количество выросло в шесть раз — до 38 тысяч человек.

«Туристический бум привел к проблеме нехватки мест в гостиницах. В связи с этим Рабат выделил денежные средства для строительства крупных отелей», — заявил спикер.

В Дахле находится 43 апартаментов вместительностью 1825 коек. Марокко привлекло ряд инвесторов для возведения новых гостиниц.

«Прогнозируемая мощность в 6000 мест к концу 2023 года является результатом 22 проектов, строящихся в городе, что отражает инвестиции в размере 54,1 млн долларов», — уточнил Буди.

ИА «Политика Сегодня» / Алиса Денисова

Региональный директор добавил, что быстрорастущий туристический сектор Дахлы работает параллельно с другими крупными направлениями в этом районе, в надежде превратить его в экономический центр и ворота в Африку. Марокканские государственные СМИ сообщили о планах королевства наладить торговые пути через границу Эль-Гергерат и район Бир-Гандуз.

Правительство объявило тендеры по целому ряду проектов, направленных на привлечение инвесторов. Большинство предложений связано с созданием инфраструктуры региона как за счет внутренних, так и иностранных вложений.

Успехи Рабата вредят планам Фронта ПОЛИСАРИО добиться независимости Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР). Граждане продолжают настаивать на выводе королевских ВС.

Международная редакция Федерального агентства новостей подробно разобралась в затяжном конфликте между повстанцами и Марокко по спорным территориям Западной Сахары, и к чему он может привести.