Волонтеры убрали две тонны мусора из русла реки Колосйоки в Никеле

Никель, 17 августа. Очисткой пространства русла реки Колосйоки в Никеле занимались 27 волонтеров из десяти городов России, к которым подключились местные жители, сообщили организаторы кампуса.

Итоги проделанных работ оказались колоссальными. Добровольцы вытащили 156 покрышек и шин, собрали почти две тонны арматуры и железа, а также рассортировали мусор в прибрежной территории. Волонтеры-экологи заасфальтировали и покрасили мост, установили арт-объект «Труба переговоров», лавочки, три светофильтра для фотографий и облагородили спуск к реке.

Неравнодушные жители прониклись деятельностью добровольцев и оказали им поддержку. Местный оператор по вывозу мусора Юрий Базанов бесплатно вывез не перерабатываемые материалы, компания «Мурманский региональный центр комплексной утилизации» забрала все шины, а «Умная SREDA Мурманск» доставила эко-ламели из вторичного пластика для скамеек.

Неравнодушные жители прониклись деятельностью добровольцев и оказали им поддержку. Местный оператор по вывозу мусора Юрий Базанов бесплатно вывез не перерабатываемые.