Турецкий политолог Керим Хас рассказал, сохранит ли Анкара военный контингент в Афганистане

На протяжении последних месяцев турецкое руководство заявляло о том, что готово взять аэропорт Кабула под свой контроль на определенных условиях. Однако после падения столицы и прихода радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) к власти ситуация кардинально изменилась.

В связи с этим в СМИ появились противоречивые сообщения. Так, некоторые новостные каналы утверждают, что Анкара отказалась от планов по обеспечению безопасности кабульского аэропорта им. Хамида Карзая.

В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на двух высокопоставленных источников сообщило, что захват талибами столицы Афганистана сорвал планы Турции по охране главной аэрогавани Исламской Республики. Турецкие официальные лица на условиях анонимности заявили, что приход радикальных исламистов к власти поставил под вопрос возможность аэропорта оставаться открытым в качестве ворот для дипломатических миссий.

The Taliban capture of Afghanistan’s capital has scuppered Turkey’s plans to take over security at the country’s main airport https://t.co/LqNBVN9isR — Bloomberg (@business) August 16, 2021

Согласно агентству Reuters, Анкара отказалась от планов управлять аэропортом им. Хамида Карзая после вывода войск НАТО из Афганистана, но готова оказать поддержку, если талибы попросят об этом.

«На данный момент в аэропорту Кабула царит абсолютный хаос. Порядок был полностью нарушен. На текущем этапе процесс взятия аэропорта под контроль турецких военных автоматически прекратился. Однако в случае, если «Талибан» запросит техническую поддержку, Турция может оказать помощь [в сфере] техники и безопасности в аэропорту», — сообщил источник.

Turkey drops Kabul airport plans but will assist if Taliban ask -sources https://t.co/FSCk4aRzMM pic.twitter.com/ec7rU67jC3 — Reuters (@Reuters) August 16, 2021

Все зависит от талибов

В то же время, по данным агентства Middle East Eye (MEE), Анкара изучает возможности сохранения своих военных в Кабуле.

«В настоящее время нет никакой сделки, согласно которой мы бы оставались в Кабуле. Тем не менее, мы попытаемся договориться с талибами, чтобы узнать, хотят ли они, чтобы мы сохранили наше присутствие. Это было бы естественно для нас, учитывая глубокие связи», — сказал анонимный чиновник из Турции.

Ранее радикальные исламисты крайне негативно рассматривали перспективу сохранения военного контингента Анкары в стране. Однако, по словам турецкого чиновника, ситуация может измениться после окончательного вывода войск США из Исламской Республики.

«Турция все еще способна обеспечить безопасность аэропорта, и это поможет талибам добиться дипломатического присутствия в Кабуле. Это даст им возможность получить дипломатическое признание, которого они хотели. Если мы им не нужны, мы можем уйти», — добавил источник MEE.

Официальные лица Анкары также отметили, что, несмотря на участие в миссии НАТО в Афганистане, Турция никогда не реализовывала боевую кампанию против талибов.

Turkey's government is exploring ways to keep its soldiers stationed at Kabul international airport even after the Taliban seized control of Afghanistan, Turkish officials told MEEhttps://t.co/8xTXoLAwZF — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 17, 2021

Военный чиновник сообщил агентству MEE, что переговоры с талибами все еще продолжаются и решение об эвакуации турецких войск не принято. По его словам, военное присутствие в Кабуле будет иметь важное значение для интересов Турции в предстоящие годы, особенно в связи с тем, что Анкара рассчитывает на торговые перспективы, которые будут связаны с восстановлением южноазиатского государства.

«У нас есть школы, бизнесмены и другие коммерческие интересы в этой стране. Для нас также является стратегическим шагом оставаться в Афганистане с помощью того, что мы называем военной дипломатией», — отметил турецкий источник в беседе с журналистами MEE.

Сообщения о том, что Турция отказалась от планов по управлению кабульским аэропортом, также опровергает издание Daily Sabah.

«Такое решение еще не было принято», — заявили источники в службах безопасности, опровергая информацию агентств Bloomberg и Reuters.

Security sources speaking to Daily Sabah deny that Turkey has dropped plans to run Kabul Airporthttps://t.co/mgb8nbB6G0 — DAILY SABAH (@DailySabah) August 16, 2021

Заявление МИД

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя ситуацию в Афганистане, назвал заявления представителей «Талибана» о защите иностранных дипмиссий и их внутренней политике «позитивными». По словам дипломата, Анкара поддерживает контакты со всеми сторонами кризиса, включая талибов.

Он также отметил, что Турция будет ждать, пока переходное правительство примет решение по поводу аэропорта Кабула.

«В Афганистане мы имели [военное] присутствие в аэропорту и обеспечивали его безопасность и эксплуатацию. Какой будет власть в переходный период и кто там будет [представлен] — все это мы будем обсуждать. Но сначала стране нужно успокоиться», — заявил Чавушоглу на пресс-конференции.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Taliban'ın şu ana kadarki mesajlarını olumlu karşıladıkhttps://t.co/drwHQOXPGL pic.twitter.com/0OLyHCy3zB — BBC News Türkçe (@bbcturkce) August 17, 2021

Экспертное мнение

Политолог и эксперт в области международных и турецко-российских отношений Керим Хас в эксклюзивном интервью международной редакции ФАН отметил, что после падения Кабула кардинально поменялась повестка. Поэтому вопрос управления столичным аэропортом турецкими военными потерял актуальность.

«Когда этот вопрос только возник, речь шла о защите аэропорта от «Талибана». Тогда [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган договорился с [американским лидером Джо] Байденом. Однако изменился контекст, и сейчас «Талибан» контролирует [почти весь] Афганистан и скоро возьмет под управление аэропорт Кабула. Эрдогану придется договариваться уже с «Талибаном», чтобы размещать там военный контингент. Для этого талибы сами должны попросить внешние силы, в том числе Турцию, остаться в аэропорту», — отметил собеседник ФАН.

По мнению Керима Хаса, пребывание турецких военных на объекте будет бессмысленным, так как боевики уже захватили столицу и, вероятно, войдут в аэрогавань. В этой связи, отмечает эксперт, важен уже не сам аэропорт, а то, как Эрдоган будет договариваться с талибами.

«Турции не нужно отправлять туда свои войска и военный контингент. Однако Эрдоган может играть какую-то роль в стремлении легитимизации «Талибана» на международной арене. В этом контексте президент Турции будет стараться договориться с талибами не только по вопросам контроля аэропорта, но и по другим аспектам. Я думаю, что сейчас аэропорт — не главный вопрос», — предположил политолог.

Taliban says it considers Turkey an ally https://t.co/zOTGn6Vayz — Turkish Minute (@TurkishMinuteTM) August 17, 2021

Эксперт отметил, что у Турции, как и у многих стран, есть свои естественные интересы в Афганистане. Это касается политики, экономики, культурно-исторического взаимодействия и других аспектов. В то же время Керим Хас считает, что Анкаре нужно крайне осторожно выстраивать отношения с «Талибаном».

Для страны существуют риски, связанные с тем, что афганские беженцы будут пытаться попасть в Европу через территорию Ирана и Турции. Среди нелегалов могут оказаться и радикальные исламисты, что также представляет угрозу для стабильности республики.

«Поток беженцев ускорится в ближайшее время, и Турции нужно очень аккуратно руководить этими рисками. С другой стороны, Эрдоган получит еще один рычаг давления на Европу. В любом случае Турция будет присутствовать в Афганистане, но в какой форме — это пока вопрос. Однако эта форма не должна вредить интересам Турции. Тем не менее, когда я смотрю на политику турецкого руководства, я этого не вижу», — отметил Керим Хас.

Вместе с тем политолог напомнил, что ранее турецкий президент заявлял о том, что готов встретиться с лидерами «Талибана». По словам эксперта, это решение является «странным», поскольку сначала необходимо наладить контакты за закрытыми дверями и оценить ситуацию, а потом уже намекать на легитимизацию и делать рекламу радикальному движению.

«Тем более что Турция уже на протяжении многих лет связана с джихадисткими группировками в Сирии, Ливии. На мой взгляд, Турции нужно быть более аккуратной. Однако она, конечно, должна быть представлена в Афганистане своим дипломатическим и, если возможно, экономическим присутствием. Но это еще все впереди», — сказал Хас в интервью ФАН.

Turkey's President Erdogan says he could meet with Taliban leader for peace in Afghanistan pic.twitter.com/5h3kmhdH9C — TRT World Now (@TRTWorldNow) August 11, 2021

По мнению эксперта, говорить о признании «Талибана» со стороны официальной Анкары еще рано, но руководство республики может способствовать улучшению репутации движения. Политолог также высказал мнение, что Эрдоган, помимо прочего, может договориться с талибами по вопросам наркотрафика и предложить свои варианты торговли запрещенными веществами.

«Все это, конечно, преступно и нелегально. Но мы все знаем, что турецкое руководство занимается многими преступлениями в Сирии, Ливии и других странах. Кроме того, через Афганистан может влиять на политику стран Центральной Азии в сфере безопасности. Нужно еще посмотреть, подождать. Россия тоже может быть [в будущем] обеспокоена деятельностью турецкого руководства в Афганистане и Центральной Азиих», — сказал Керим Хас.

Profits and poppy: Afghanistan's illegal drug trade a boon for Taliban https://t.co/fHJVAEdVUq pic.twitter.com/2Be1BBtABF — Reuters (@Reuters) August 16, 2021

Остаться в Кабуле

В настоящее время в Афганистане в рамках миссии НАТО находится около 600 турецких военнослужащих. В июне в СМИ появилась информация о том, что Анкара предложила оставить свой контингент в Кабуле для охраны аэропорта после ухода других стран альянса из Исламской Республики. В рамках этих усилий турецкие чиновники обсуждали детали с Вашингтоном и правительством президента Ашрафа Гани.

Turkey offers to run Kabul airport after NATO's Afghan withdrawal -officials https://t.co/8T8DfWBJxj pic.twitter.com/HkuObD8tIN — Reuters (@Reuters) June 8, 2021

Реджеп Тайип Эрдоган просил США и других союзников выполнить финансовые, материально-технические и дипломатические условия для того, чтобы турецкие военные оставались в афганской столице. В то же время оппозиционные партии страны раскритиковали планы правительства. Они заявили, что миссия поставит турецких солдат под угрозу, и призвали официальную Анкару к их немедленному выводу.

Впрочем, планы Турции и США резко изменились после того, как Гани бежал из страны, талибы вторглись в Кабул, а тысячи афганцев заполнили аэрогавань в надежде бежать из захваченной боевиками страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.