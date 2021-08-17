Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 16:34
16:34
Политика
Дипломат Конаровский объяснил связи России с талибами в Афганистане
16:34
Политика
Талибы пообещали не атаковать американские силы в Афганистане
16:33
Общество
Исследование показало, что видеоигры помогают человеку сбросить лишний вес
16:32
Политика
Посол России в Афганистане Михаил Конаровский рассказал о новых законах «Талибана»
16:31
Происшествия
Талибы забили многодетную мать на глазах у дочери за отказ готовить еду
16:31
Африка
Марокко планирует развить туризм в Западной Сахаре к 2023 году
16:27
Политика
Социолог Шугалей призвал не обращать внимание на заявления ЕС по Афганистану
16:25
Общество
Российские вузы начнут учебный год в гибридном формате
16:24
Ближний Восток
Беженцы из Афганистана могут усложнить жизнь Евросоюзу
16:24
Происшествия
Google получил штраф на 4 млн рублей из-за отказа удалить запрещенный контент
Все новости

Visa изучит новые условия оплаты товаров на площадке Wildberries

  /   Обновлено: 17 августа 2021 16:24
Экономика
Visa изучит новые условия оплаты товаров на площадке Wildberries
wildberries.ru  /  Prt Scr

Москва, 17 августа. Крупнейший онлайн-ретейлер Wildberries объявил о снижении цен на товары, оплаченные через российские платежные системы.

Разница в стоимости будет достигаться благодаря значительно более низким комиссиям по транзакциям отечественных платежных систем — «Мир», Система быстрых платежей (СБП) и SberPay. Российский филиал международной платежной системы Visa считает несправедливой такую ситуацию на рынке.

В компании начали проверку более высокой комиссии при оплате через ее систему. Представители Visa уверены, что такое решение Wildberries негативно скажется на клиентах и бизнесе.

Экономика России демонстрирует наивысшие темпы роста с 2000 года. Валовой внутренний продукт (ВВП) государства по итогам второго квартала возрос на 10,3%.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Visa изучит новые условия оплаты товаров на площадке Wildberries
система товар платежная
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru