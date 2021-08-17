Visa изучит новые условия оплаты товаров на площадке Wildberries

Москва, 17 августа. Крупнейший онлайн-ретейлер Wildberries объявил о снижении цен на товары, оплаченные через российские платежные системы.

Разница в стоимости будет достигаться благодаря значительно более низким комиссиям по транзакциям отечественных платежных систем — «Мир», Система быстрых платежей (СБП) и SberPay. Российский филиал международной платежной системы Visa считает несправедливой такую ситуацию на рынке.

В компании начали проверку более высокой комиссии при оплате через ее систему. Представители Visa уверены, что такое решение Wildberries негативно скажется на клиентах и бизнесе.

Экономика России демонстрирует наивысшие темпы роста с 2000 года. Валовой внутренний продукт (ВВП) государства по итогам второго квартала возрос на 10,3%.