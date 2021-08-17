Врачи бегут из провинции: в Саратовской области кризис медицинских кадров

Ни для кого не секрет, что в деревнях и поселках зачастую не хватает квалифицированных врачей. Специалистов стараются заманить туда всеми возможными способами: даже бесплатное жилье и налоговые вычеты не помогают серьезно изменить ситуацию. Однако не все знают, что опытных медиков порой не хватает даже в сравнительно крупных городах. В городе Балаково, расположенном в Саратовской области, уволился последний детский ортопед. Для населенного пункта со 187 тысячами населения, уход ортопеда — реальная проблема. Сотням детей, которым требуется его консультация, теперь придется ездить с родителями в Саратов или Самару.



Конечно, еще одним вариантом остается платная клиника, но и там не хватает специалистов. В Балаково нет не только профильных ортопедов, город пяти комсомольских строек также страдает без аллерголога. Что делать балаковцам? По всей видимости, идти к врачам «смежных» специальностей. Свою версию представила руководитель управления по оказанию медпомощи населению Татьяна Шарабанова.

«Укомплектованность узкими специалистами у нас составляет 52%, не хватает ортопедов, аллергологов, хирургов. Мы проводим работу по целевому направлению молодых людей в медуниверситет: сейчас там по таким направлениям обучается 62 студента, а также 16 человек проходят ординатуру, чтобы мы получили врачей узких специальностей. Еще 28 человек планируют поступать в Саратовский медицинский университет в этом году. Мы постоянно работаем и для того, чтобы у нас не увольнялись узкие специалисты — для их закрепления в Балакове некоторым из них выделяется служебное жилье», — рассказала Шарабанова во время совещания в городской администрации.

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«Скрывать не будем, это очень неудобно. У нас есть деньги на частные клиники, но там нет необходимых нам узкопрофильных медиков высокого уровня. Поэтому приходится ездить в Саратов несколько раз в месяц. С учетом дороги поездки занимают целый день, приходится ломать график и как-то приспосабливаться. С нетерпением ждем, когда ситуация поменяется», — рассказала корреспонденту ФАН жительница Балаково Евгения П.

Чиновница также отметила, что один-два раза в месяц ортопед будет приезжать в Балаково для проведения консультаций, как это уже делает врач-гастроэнтеролог. Это лучше, чем ничего, но все-таки откровенно недостаточно. Родители, детям которых требуется регулярная помощь специалистов, выражают недовольство нынешним положением дел.

Почему в провинциальных городах не хватает медиков? Причин для этого несколько. В Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах зарплаты намного выше, вдобавок врачей привлекают и карьерные перспективы. Несмотря на все усилия регионов, отток специалистов продолжается.

«Врачи бегут из провинции, это правда. Дело даже не столько в деньгах: в больших городах хватает других плюсов. Медиков переманивают крупные частные клиники, предлагая сразу въезжать в хорошую квартиру. Да и сами мегаполисы привлекают, особенно расположенные в курортной зоне: вы бы долго выбирали между черноземным климатом и условным Краснодаром? Вот и врачи долго не думают. Государство делает все возможное, я даже не знаю, что еще власти могут выдумать. Выход один — увеличивать количество врачей и учреждений, их обучающих», — объяснил преподаватель медицинского университета Александр Т.

По всей видимости, в ближайшее время ситуация с нехваткой врачей останется прежней. Должно пройти определенное время, прежде, чем нынешние абитуриенты и студенты завершат обучение и вернутся в родные края. Рано или поздно кризис кадров прекратится, учитывая, сколько человек сейчас обучаются в медуниверситетах. Нужно только подождать.