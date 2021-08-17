Талибы определятся с кандидатурой главы режима в Афганистане в ближайшие дни

Кабул, 17 августа. Запрещенное в России террористическое движение «Талибан»1 определится с кандидатурой главы режима в Афганистане в ближайшие 2-3 дня, сообщили представитель оргнизации.

Боевики также заявили, что их движение не позволит никому из представителей других террористических группировок осуществлять деятельность в Афганистане.

Ранее талибы объявили о временной приостановке вылетов всех самолетов из аэропорта Кабула. Известно, что отряды запрещенной организации подошли вплотную к воздушной гавани афганской столицы. Они также сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, чтобы разогнать собравших возле аэропорта людей.

1 Организация запрещена на территории РФ.