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Талибы определятся с кандидатурой главы режима в Афганистане в ближайшие дни

  /   Обновлено: 17 августа 2021 16:15
Политика
Талибы определятся с кандидатурой главы режима в Афганистане в ближайшие дни
Global Look Press  /  Str

Кабул, 17 августа. Запрещенное в России террористическое движение «Талибан»1 определится с кандидатурой главы режима в Афганистане в ближайшие 2-3 дня, сообщили представитель оргнизации.

Боевики также заявили, что их движение не позволит никому из представителей других террористических группировок осуществлять деятельность в Афганистане.

Ранее талибы объявили о временной приостановке вылетов всех самолетов из аэропорта Кабула. Известно, что отряды запрещенной организации подошли вплотную к воздушной гавани афганской столицы. Они также сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, чтобы разогнать собравших возле аэропорта людей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан талибы
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