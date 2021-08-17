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Пятая вакцина от коронавируса появится в России

  /   Обновлено: 17 августа 2021 16:13
Общество
Пятая вакцина от коронавируса появится в России
pixabay.com

Москва, 17 августа. Минздрав РФ в ближайшее время может зарегистрировать пятую отечественную вакцину от COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Новосибирский научный центр «Вектор» ранее подал заявку на регистрацию новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Различия между препаратами «ЭпиВакКорона-Н» и «ЭпиВакКорона» есть. Они заключаются в технологии производства, разъяснили специалисты.

Вакцинация является самым эффективным способом защиты от коронавируса. В некоторых случаях о проникновении в организм инфекции свидетельствуют внешние изменения. Например, на ногтях появляются борозды.

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вакцина попова коронавирус
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