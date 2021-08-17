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В Подмосковье пройдет ежегодный литературно-музыкальный фестиваль
Общество
В Подмосковье пройдет ежегодный литературно-музыкальный фестиваль
Предоставлено организаторами фестиваля «Дым над водой»  /  Дмитрий Веселов

Москва, 17 августа. В парке Захарово, который находится на территории Одинцовского городского округа, 21 августа состоится ежегодный литературно-музыкальный фестиваль-пикник «Традиция».

Идея фестиваля принадлежит писателю, публицисту, общественному деятелю Захару Прилепину и режиссеру, продюсеру, художественному руководителю МХАТ им. М. Горького Эдуарду Бояркову, сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Фестиваль «Традиция» — семейный интеллектуальный фестиваль под открытым небом, где сцена — парк усадьбы Захарово, а декорации — усадебный дом бабушки Александра Сергеевича Пушкина. Но наш фестиваль — это еще и встречи с современными писателями, поэтические и музыкальные перфомансы, городские романсы и старинные русские песни, инсталляции и art-ярмарка», — рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Фестиваль будет проходить в камерном формате. По традиции он объединит самые разные жанры и направления искусства: музыку, поэзию, литературу и даже философию. Важно отметить, что вход на фестиваль бесплатный. 

Ранее ФАН анонсировал гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир», который также пройдет в Подмосковье.

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