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Древнюю керамическую чашу из Ирана нашли археологи на Ямале
Общество
Древнюю керамическую чашу из Ирана нашли археологи на Ямале
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Лабытнанги , 17 августа. Раскопки возле города Лабытнанги на Ямале принесли археологам необычную находку. Они обнаружили фрагменты керамической чаши из Ирана периода IX-XI веков.

Обломки глиняной посуды того времени — довольно обычная находка при раскопках человеческого поселения. Однако появление иранской чаши на территории Ямала осталось загадкой для ученых. Раскопки ведутся на территории бывшей Коми-деревни, которая была здесь до появления города.

Помимо чаши археологи нашли орудия труда для выделки звериных шкур, а также обломки бронзовой посуды. Раскопки еще ведутся и закончатся в начале сентября. А в ближайшие дни в городе Лабытнанги на базе местного музея начнется фестиваль «Арктическая керамика», рассказывает Planet Today.

Необычные находки регулярно делают археологи Крыма. До сих пор во время раскопок появляются предметы, позволяющие говорить о времени возникновения первого колеса, это так называемая эпоха «бронзы» в Крыму.

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ямал раскопки чаша
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