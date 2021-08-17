ФАН намерен добиться блокировки приложения для «Умного голосования»

Twitter ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена) сообщил об обновлении приложения «Навальный», которое позволит получать рекомендации «Умного голосования». ФАН обратился в Генпрокуратуру с просьбой обратить внимание на продолжение работы флагманского проекта экстремистской организации на территории России.

Московский городской суд 9 июня 2021 года признал деятельность НКО-иноагентов ФБК, ФЗПГ, а также штабов Навального2 (структурное подразделение ФБК) экстремистской, запретив работу данных структур. В тексте судебного решения говорится, что с 2018 года в рамках ФБК существовала сеть штабов Навального, которые занимались организацией митингов, политических кампаний, а также проектом «Умное голосование».

«УГ», как и сетью штабов, руководит Леонид Волков, который находится в федеральном и межгосударственном розыске. Суд признал «Умное голосование» одним из инструментов деятельности экстремистов. Минюст 6 августа 2021 года включил ФБК, ФЗПГ и штабы Навального в список запрещенных организаций. Разработчиком мобильного приложения значится Роман Рубанов, который фигурирует в судебном деле о признании организаций экстремистскими как один из лидеров ФБК.

Оснащение мобильного приложения «Навальный» функцией «Умного голосования» указывает на то, что лидеры экстремистских организаций не собираются прекращать преступную деятельность. При этом они подвергают рискам сторонников, призывая к донатам и участии в проектах фондов, но не сумев обеспечить безопасность данных.

Только за неделю запуска новой краундфандинговой кампании ФБК получил и вывел свыше 6 млн рублей в биткоинах. По словам сотрудников организации, общая сумма пожертвований была еще выше и составила 15 млн рублей. Новая система краундфандинга оказалась уязвимой, на что фонду указывали IT-специалисты Владислав Здольников и Григорий Бакунов, однако в погоне за прибылью в ФБК умолчали о рисках для доноров. Согласно ст. 282.3 УК РФ, за финансирование экстремистских организаций предусмотрено лишение свободы до 10 лет.

Незащищенным оказался также сайт проекта «Умное голосование», на что указывали пользователи «Хабра». Проблема была обнаружена на фоне утечек персональных данных людей, зарегистрировавшихся в проекте «УГ». Слив данных продолжается: 16 августа в Сеть попала обогащенная база персональных данных 10 тысяч москвичей с указанием ФИО, года рождения и места работы. По мнению экспертов, утечки продолжатся.

Отметим, что подписчики «УГ» несут все риски уголовного преследования, которые более чем вероятны, учитывая отношение команды Навального к безопасности. Новый продукт ФБК — встроенное в приложение «Навальный» «Умное голосование» — уже вызывает нарекания, так как спустя несколько часов после презентации проекта пользователи начали сообщать о багах.

Prt Scr /

ФАН обеспокоен тем, что проект экстремистской организации «УГ» продолжает работать на территории России, вводя в заблуждение и подталкивая граждан к нарушению закона. Редакция 10 июня обращалась в правоохранительные органы с заявлением о блокировке сайта «Умное голосование». Из Генпрокуратуры 23 июня пришел ответ, что замгенпрокурора РФ внесено требование в РКН о блокировке ряда ресурсов, включая сайт «УГ».

Сегодня ФАН обратился с заявлением в Генпрокуратуру, указав на то, что мобильное приложение «Навальный» с встроенным «УГ» нарушает действующее законодательство о противодействии экстремизму. В связи с этим редакция просит Генпрокуратуру принять меры по ограничению доступа к приложению на территории РФ.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.