В американском зоопарке научились оценивать здоровье животных на расстоянии

Подобную технологию на диких животных применяют впервые. С помощью инфракрасной камеры — допплера — ученым удается фиксировать физические изменения в теле практически любого обитателя зоопарка: от дикобраза и кенгуру, до бегемота и гориллы.

«Мы работаем с частотой сердечных сокращений. Чтобы получить пульс, мы ищем своего рода пульсацию вен, обычно в области мордочки, и это немного сложнее измерить, особенно если животные двигаются. У нас есть некоторые данные от гориллы, полученные на прошлой неделе, где мы усилили движение сосудов головы и смогли получить точно такую ​​же частоту сердечных сокращений, которую мы получили со стетоскопа», — рассказала аспирант Кэролайн Русидло.

Ранее для измерения пульса зверей всегда использовался стетоскоп, возникали сложности лишь при осмотре толстокожих животных, таких как слон и бегемот. Ученые и ветеринары надеются, что новые инфракрасные камеры без труда справятся с этой задачей.

«Мы собираемся попробовать допплер на бегемотах, потому что их кожа слишком толстая, и у них слишком много жира, чтобы оценить частоту сердечных сокращений с помощью стетоскопов. Новая технология будет намного проще, исчезнет необходимость идти и заниматься с животными по отдельности, что отнимает намного больше времени и вызывает стресс у животных» — отметила Кэролайн.

Подобные технологии — большой прогресс для ветеринарии, ведь ранее для крупных животных приходилось использовать инвазивные методы оценки здоровья. Если тестирование систем пройдет успешно, в дальнейшем их будут применять не только в зоопарках, но и в дикой природе.

«Мы надеемся, что эта технология окажется полезна и для программ по поддержке популяций животных. Так, например, мы знаем, что температура тела у млекопитающих немного поднимается во время овуляции. Таким образом, если мы сможем измерять температуру тела самок каждый божий день, мы будем точно знать, когда у них овуляция, и рассчитывать время для наших процедур искусственного оплодотворения», — поделилась репродуктивный физиолог Эрин Карри.

Новую систему оценки здоровья животных на расстоянии проводят Центр сохранения и исследования дикой природы, находящейся под угрозой исчезновения в зоопарке Цинциннати, в сотрудничестве с учеными из Океанографического института Вудс-Хоул.