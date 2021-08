Миссия ООН в Ливии спрогнозировала новый гуманитарный кризис после отключения воды

Триполи, 17 августа. Ливийские власти перекрыли водоснабжение на обширных территориях страны после угроз боевиков саботировать подачу в столицу. Международное сообщество осудило этот поступок.

Представители миссии ООН по поддержке североафриканского государства опасаются, что штурм станций и прекращение поставок природного ресурса в Триполи может привести к гуманитарному кризису.

Специалисты миссии ООН потребовали от властей незамедлительно возобновить водоснабжение. Также они обратили внимание на необходимость уделить большее внимание защите распределительных станций.

Представитель управления Великой рукотворной реки Салах ас-Саади рассказал журналистам, что подачу воды перекрыли в ночь с субботы на воскресенье. Мероприятие направлено на то, чтобы не давать боевикам повода напасть на неработающее оборудование.

По его словам, несколько вооруженных группировок, связанные с бывшим начальником разведки Абдаллой ас-Сенусси, потребовали его освобождения из тюрьмы. В противном случае они обещали атаковать сеть трубопроводов, по которым природный ресурс из подземных колодцев в пустыне поступает в город Триполи.

