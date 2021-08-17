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Миссия ООН в Ливии спрогнозировала новый гуманитарный кризис после отключения воды
Ливия
Миссия ООН в Ливии спрогнозировала новый гуманитарный кризис после отключения воды
Федеральное агентство новостей  /  Нур Молхем

Триполи, 17 августа. Ливийские власти перекрыли водоснабжение на обширных территориях страны после угроз боевиков саботировать подачу в столицу. Международное сообщество осудило этот поступок.

Представители миссии ООН по поддержке североафриканского государства опасаются, что штурм станций и прекращение поставок природного ресурса в Триполи может привести к гуманитарному кризису.

«Любое препятствие функционированию жизненно важной инфраструктуры представляет собой нарушение международного и гуманитарного права. Это неприемлемо, особенно когда используется с целью шантажа и политического давления. Виновные должны понести наказание», — говорится в сообщении.

Специалисты миссии ООН потребовали от властей незамедлительно возобновить водоснабжение. Также они обратили внимание на необходимость уделить большее внимание защите распределительных станций.

Миссия ООН в Ливии спрогнозировала новый гуманитарный кризис после отключения воды
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Представитель управления Великой рукотворной реки Салах ас-Саади рассказал журналистам, что подачу воды перекрыли в ночь с субботы на воскресенье. Мероприятие направлено на то, чтобы не давать боевикам повода напасть на неработающее оборудование.

По его словам, несколько вооруженных группировок, связанные с бывшим начальником разведки Абдаллой ас-Сенусси, потребовали его освобождения из тюрьмы. В противном случае они обещали атаковать сеть трубопроводов, по которым природный ресурс из подземных колодцев в пустыне поступает в город Триполи.

Боевики дали властям 72 часа на все процедуры. Причиной такой срочности является тяжелое состояние здоровья заключенного. В исправительном учреждении нет необходимых лекарств для борьбы с раком.

Управление Великой рукотворной реки приняло превентивные меры и заранее перекрыло подачу природного ресурса.

«Если случится взрыв, то придется отключить водоснабжение минимум на три месяца для ремонта», — уточнил Ас-Саади.

Абдалла ас-Сенусси бежал из Ливии после свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году. Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

Миссия ООН в Ливии спрогнозировала новый гуманитарный кризис после отключения воды
ТАСС  / Hamza Turkia

Бывшего начальника разведки задержали спустя 11 месяцев в Мавритании и экстрадировали в Триполи. Военный трибунал дал властям зеленый свет на его суд.

В 2014 году Абдаллу ас-Сенусси приговорили к смертной казни по обвинению в преступлениях против человечности. Он подал апелляцию и по настоящее время находится в частной тюрьме «Митига».

На днях глава Минюста Халима Абдель Рахим заявила, что это исправительное учреждение не подчиняется ведомству. В связи с этим она не может добиться от руководства освобождения бывшего начальника разведки.

Представители Центра нарушений прав человека подробно изучили деятельность надзирателей в тюрьме «Митига» и рассказали об условиях содержания заключенных. Помимо антисанитарии и нехватки воды, людей постоянно подвергают пыткам.

 

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