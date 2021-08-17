Совместный военный комитет Ливии указал властям на ошибки в интеграции боевиков

Сирт, 17 августа. Совместный военный комитет «5+5» (СВК) порекомендовал властям передать восемь бандформирований в ведение Генерального штаба и Министерства внутренних дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ).

В своем заявлении военные указали на ошибки в интеграции боевиков. По их словам, группировкам, включенным в работу силовых структур, поставлены дублирующие с основным составом задачи. Кроме того, перед бойцами не обозначены четкие обязанности. Члены СВК уверены, что нынешнее положение ведет к дестабилизации и ослаблению роли военного ведомства и сил безопасности.

Комитет сказал, что такие триполитанские группировки, как Служба поддержания стабильности («Абу Салим»), Служба общей безопасности, Антитеррористические силы, Силы сдерживания (RADA), Объединенные силы Мисураты и другие должны перейти в непосредственное управление руководства армии или МВД. СВК рекомендовал главе Президентского совета Мухаммаду аль-Манфи и премьер-министру ПНЕ Абд аль-Хамиду Дабибе пересмотреть подчинение вооруженных формирований в соответствии с возложенными на них задачами.

Офицеры считают нужным заново провести процесс включения бывших боевиков в госорганы и определения их функций. Кроме того, Военный комитет выступает против выделения независимых бюджетов для группировок. Деньги на сотрудников должны поступать из МВД или Генерального штаба.

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В том же заявлении члены СВК призвали руководство страны выбрать кандидатуру на пост главы Минобороны. По их словам, отказ от назначения в нынешней ситуации может привести к нарушению соглашения о прекращении огня и возобновлению боевых действий.

На прошлой неделе Военный комитет провел седьмой раунд переговоров в Сирте. Участники обсудили дальнейшее выполнение условий договора, подписанного сторонами в Женеве 23 октября 2020 года.

По итогам встреч члены СВК потребовали вывода наемников и замораживания военных соглашений с любой страной. Офицеры согласовали конкретные меры по эвакуации всех боевиков и иностранных сил без исключения. Реализация запланирована на ближайшее время.