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Совместный военный комитет Ливии указал властям на ошибки в интеграции боевиков
Ливия
Совместный военный комитет Ливии указал властям на ошибки в интеграции боевиков
flickr.com  /  @BRQ Network

Сирт, 17 августа. Совместный военный комитет «5+5» (СВК) порекомендовал властям передать восемь бандформирований в ведение Генерального штаба и Министерства внутренних дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ).

В своем заявлении военные указали на ошибки в интеграции боевиков. По их словам, группировкам, включенным в работу силовых структур, поставлены дублирующие с основным составом задачи. Кроме того, перед бойцами не обозначены четкие обязанности. Члены СВК уверены, что нынешнее положение ведет к дестабилизации и ослаблению роли военного ведомства и сил безопасности.

Комитет сказал, что такие триполитанские группировки, как Служба поддержания стабильности («Абу Салим»), Служба общей безопасности, Антитеррористические силы, Силы сдерживания (RADA), Объединенные силы Мисураты и другие должны перейти в непосредственное управление руководства армии или МВД. СВК рекомендовал главе Президентского совета Мухаммаду аль-Манфи и премьер-министру ПНЕ Абд аль-Хамиду Дабибе пересмотреть подчинение вооруженных формирований в соответствии с возложенными на них задачами.

Офицеры считают нужным заново провести процесс включения бывших боевиков в госорганы и определения их функций. Кроме того, Военный комитет выступает против выделения независимых бюджетов для группировок. Деньги на сотрудников должны поступать из МВД или Генерального штаба.

Совместный военный комитет Ливии указал властям на ошибки в интеграции боевиков
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В том же заявлении члены СВК призвали руководство страны выбрать кандидатуру на пост главы Минобороны. По их словам, отказ от назначения в нынешней ситуации может привести к нарушению соглашения о прекращении огня и возобновлению боевых действий.

На прошлой неделе Военный комитет провел седьмой раунд переговоров в Сирте. Участники обсудили дальнейшее выполнение условий договора, подписанного сторонами в Женеве 23 октября 2020 года.

По итогам встреч члены СВК потребовали вывода наемников и замораживания военных соглашений с любой страной. Офицеры согласовали конкретные меры по эвакуации всех боевиков и иностранных сил без исключения. Реализация запланирована на ближайшее время.

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