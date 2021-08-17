Студентки из Афганистана рассказали о своем будущем при «Талибане»

После прихода к власти «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) будущее женщин в Афганистане все еще туманно. Представители террористов обещают, что девушки смогут продолжать учиться и работать, но будет ли это выполнено на самом деле?

Корреспондент ФАН пообщалась со студентками афганских вузов, которые рассказали о своих переживаниях.

ТАСС / JALIL REZAYEE

Сдержат ли талибы слово?

21-летняя Садаф родилась в образованной семье в провинции Кабул. Она закончила второй курс Кабульского политехнического университета, где учится на факультете геологии и горного дела по специальности «химическая технология».

«В настоящее время мы ничего не можем сказать о положении женщин в Афганистане, — отметила студентка. — Талибы говорят, что разрешат девушкам учиться и работать, но что будет, если они изменят своему слову? Если женщинам потребуется сопровождение, чтобы выходить на улицу, если активисток женских организаций начнут казнить? Это недопустимо!»

Другая девушка, Асра, изучающая английский язык на филологическом факультете Кабульского университета, сообщила, что среди ее знакомых есть разные точки зрения по поводу будущего женщин в Афганистане при правлении «Талибана».

«С одной стороны, трудно принять власть талибов, но если мы захотим, то сможем учиться дальше, — призналась девушка. — Я все еще мечтаю продолжить учебу в университете».

В свою очередь, студентка третьего курса Политехнического университета Кабула Хада опасается за свою семью и близких.

«Мой отец отвечает за одно из афганских СМИ, — поделилась собеседница ФАН. — Наша жизнь в опасности, так как он работает в сфере медиа, а я студентка. У «Талибана» нет четких правил, они просто убивают всех. Кроме того, наша семья тесно дружила с национальным героем Ахмадом Шахом Масудом. Как и он, мои родители родом из провинции Панджшер. Мы связались с российским посольством, так как хотели бы получить визу и покинуть страну. Я очень расстроена, что не смогу продолжать занятия в своем университете».

ТАСС / M SADIQ

Уроки истории

Если учитывать исторический опыт Афганистана, то переживания девушек имеют под собой серьезные основания. Ведь в 1990-е, когда радикальное движение захватило власть в стране, талибы ввели запрет на учебу для женщин. Получать образование могли только девочки до восьми лет, после чего обучение прекращалось. Власти объясняли это возрастное ограничение мерами безопасности: считалось, что таким образом предотвращаются лишние контакты с мужчинами.

По системе образования в Афганистане был нанесен удар. Некоторые преподаватели продолжили работу в «подпольных школах» в своих домах. Однако эти учреждения существовали на свой страх и риск, так как пойманные учителя и ученицы могли попасть в тюрьму или даже быть казнены.

Пришедший к власти в 1996 году «Талибан» также ввел запрет на женский труд. Единственной сферой, где можно было продолжить работу, была медицина: мужчина-врач не имел права касаться тела незнакомой женщины. В результате женщины стали испытывать острую нехватку медицинских услуг.

В общественных местах от женщин требовали носить чадру, чтобы полностью закрывать лица. Они не могли выйти на улицу без сопровождения близкого родственника-мужчины. Им было запрещено носить обувь на каблуках, украшения и одежду, позволявшую видеть руки, ноги, лицо или волосы. За малейшее нарушение девушек и женщин подвергали порке или казнили.

В свою очередь, заявления современных лидеров «Талибана» отличаются от позиции их предшественников. Они обещают, что женщины смогут продолжать работу и учебу, выходить из дома без сопровождения, соблюдая правила ношения хиджаба. Сегодня представители движения даже предложили женщинам участвовать в деятельности правительства и работать на местном телевидении.

международная ассоциация «Врачи без границ» /

Последняя инициатива была реализована на практике: афганская ведущая Бехешта Аргханд провела интервью с членом медиакоманды талибов Мавлави Абдулхаком Хемадом. Остается надеяться, что эти политические заявления будут гарантированы на практике.

Ранее военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил переоценку афганского правительства американцами.

1 Организация запрещена на территории РФ.