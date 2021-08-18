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Игорь Коротченко назвал Максима Шугалея хорошим кадровым приобретением для ЗакСа
Общество
Игорь Коротченко назвал Максима Шугалея хорошим кадровым приобретением для ЗакСа
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Сила духа и волевые качества помогут социологу, главе Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максиму Шугалею в отстаивании интересов жителей Санкт-Петербурга. Таким мнением в беседе с ФАН поделился главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Собеседник прокомментировал новость о том, что глава ФЗНЦ зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного собрания (ЗакС) Санкт-Петербурга. По его мнению, такая фигура непременно должна представлять интересы горожан в парламенте.

«Такие депутаты нужны в законодательном органе Санкт-Петербурга, потому что они будут бескомпромиссно отстаивать интересы своих избирателей и жителей города. Для Северной столицы это будет очень хорошее кадровое приобретение для депутатского корпуса», — сказал главный редактор журнала «Национальная оборона».

Игорь Коротченко также добавил, что именно люди, не на словах, а на деле показавшие свою стойкость, должны становиться народными избранниками.

«В целом в политике должны быть такие люди, которые в трудных жизненных ситуациях доказали верность своему долгу, Родине. В самых тяжелых испытаниях они продемонстрировали волевые качества, которые заслуживают уважения. В качестве депутата он будет полезен, нужен. Уверен, он принесет много пользы», — пояснил собеседник ФАН.

Игорь Коротченко назвал Максима Шугалея хорошим кадровым приобретением для ЗакСа
Федеральное агентство новостей  / Игорь Веретин

В завершение он добавил, что характер Максима Шугалея будет большим подспорьем на политическом поприще.

«В тяжелой жизненной ситуации этот человек показал силу духа и свои волевые качества. Значит, это будет хороший депутат. При отстаивании интересов города, жителей Северной столицы такие качества тоже будут востребованы», — подытожил Игорь Коротченко.

Ранее писатель Андрей Антонов в беседе с ФАН рассказал, почему Максим Шугалей достоин стать депутатом ЗакСа. По словам собеседника, российскому обществу необходимы авторитеты, которые своим примером побуждают людей к созидательной деятельности.

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