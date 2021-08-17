России нужны 40 лет мира для достижения уровня жизни в Швеции и ФРГ

Опубликован рейтинг 20 крупнейших экономик мира по величине денежного агрегата М2 на июнь 2021 года. Речь идет о количестве денег, наличных и на депозитах, которым располагает население той или иной страны.

Ранжировка выглядит немного необычно, но более чем интересно. Россия в нем — на 14-м месте, сильно уступая Австралии и совсем немного обходя Бельгию. Сразу видно, где люди (в среднем) богаты, а где — наоборот. И если пересчитать отечественный М2 на душу населения, то войти в первую двадцатку Россия наверняка не сможет.

Что же получается, мы почти нищие, по сравнению с развитыми странами? Да еще если поправку на разные коэффициенты социального равенства делать? В этом-то и кроется одна тонкость.

Дело в том, что показатель М2 в этом рейтинге считался по обменному курсу национальных валют к доллару, а вовсе не по паритету их покупательной способности. Например, показывает наш Банк России на 1 июня 2021 года величину М2 в 59,194 трлн рублей — значит в долларах при курсе 74,05 рубля за доллар это будет 799 млрд долл.

Поэтому у тех «неразвитых» стран, для которых обменные курсы валют занижены относительно их паритета покупательной способности (ППС), — а таких в рейтинге пять: КНР, Россия, Бразилия, Индия и Мексика, — реальную величину М2 можно и нужно пересчитать.

Для этого в данных МВФ за 2020 год разделим величину ВВП ППС на номинальный ВВП — полученная цифра примерно и будет соответствовать величине нужной коррекции (в таблице дана в квадратных скобках после названия страны). И тогда уже посмотрим, сколько денежной массы М2 приходится: а) на одного человека; и б) на единицу ВВП ППС в каждой из стран ТОП-20.

В итоге получится примерно такая картина — пусть не абсолютно точная, но дающая представление, о чем идет речь:

Федеральное агентство новостей /

Здесь черным цветом закрашен «номинальный» и мало о чем говорящий поэтому денежный агрегат М2, а справа от него дан пересчитанный М2 по паритету покупательной способности. М2 ППС и ВВП ППС даны в миллиардах долларов, а М2/чел. — в долларах на человека.

Как можно видеть, по этим показателям денежной массы М2 (не ВВП, не доходов, а «живых денег вообще») и на душу населения, и к единице произведенного ВВП, в современной мировой экономике есть определенная страновая градация. И это не просто деление на «развитые» и «развивающиеся» страны — это разные социально-экономические модели.

«Модель 0» — экономики, в которых доля денежного агрегата М2 превосходит объем ВВП примерно в два раза: Китай, Япония и Швейцария. В первом случае подушевой М2 еще мал, но идет бурное развитие, а во втором и третьем — налицо весьма стабильные и «замкнутые на себя» структуры, которые можно назвать «сверхденежными» экономиками.

«Модель 1» — экономики, в которых величина денежного агрегата М2 превосходит объем ВВП не более чем в полтора раза. К ним относятся Великобритания, Франция, Южная Корея, Нидерланды и Бельгия. В каждой на человека приходится более 50 тысяч долларов денежной массы. Это «многоденежные» экономики.

«Модель 2» — экономики, в которых величина денежного агрегата М2 составляет 85-99% объема ВВП. К ним относятся сразу семь стран, вошедших в рейтинг, включая США. Нижняя планка денежной массы — 36 тысяч долларов на человека, в США и Германии данный показатель выше 50 тысяч долларов — видимо, как «надбавка» за счет размера их национальных экономик. Это «денежные» экономики.

Здесь необходимо еще раз уточнить, что оценивались деньги, находящиеся внутри каждой страны. Если учитывать зарубежные активы (включая офшорные), то вся картина была бы принципиально иной, и те же США лидировали бы с большим отрывом. Но этот момент хорошо объясняет глубину и остроту нынешней американской коллизии между «трампистами» и «антитрампистами»: первые завязаны на внутреннюю Америку, вторые — на доходы от внешнего рынка.

Федеральное агентство новостей /

«Модель 3» — экономики, в которых величина денежного агрегата М2 составляет 30-50% объема ВВП, и в пределах 7-15 тысяч долларов на человека. Это Россия, Бразилия, Мексика и Королевство Саудовская Аравия (КСА), которые можно назвать «малоденежными» экономиками.

Наконец, «Модель 4» в ТОП-20 представлена только Индией, опять же — вследствие исключительного размера ее национальной экономики и численности населения. Но по данной модели: с величиной денежного агрегата М2 менее 20% объема ВВП и менее чем с 5 тысячами долларов на человека, — на нашей планете сегодня живут не менее 3 миллиардов людей. Это «безденежные» экономики.

Как показывает пример того же Китая, чтобы относительно мирно перейти от одной модели к другой, в современных условиях нужен не один десяток лет. Благодаря накачке китайской экономики деньгами и наличию гарантированных рынков сбыта своей продукции КНР, начав в 1979 году с «Модели 4», сейчас, через 40 с лишним лет, только-только подбирается к «Модели 2».

Примерно столько же придется «впахивать» и нам, нашим детям и внукам, идя след в след за Китаем, — это если обойдется без войн и прочих глобальных кризисов и катаклизмов. Но Россия чересчур велика и богата ресурсами, чтобы рассчитывать на долгое мирное время. И баланс между целями безопасности и целями развития чрезвычайно тонок.

Мы идем буквально по лезвию ножа. Или бритвы. Может быть, поэтому идем чрезвычайно осторожно и медленно, то и дело останавливаясь или даже чуть отступая назад, чтобы нащупать правильную точку для следующего шага. Но все-таки идем вперед.