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Лавров объяснил, почему навязывать Афганистану формы правления извне контрпродуктивно

  /   Обновлено: 17 августа 2021 15:49
Политика
Лавров объяснил, почему навязывать Афганистану формы правления извне контрпродуктивно
flickr.com  /  МИД России

Калининград, 17 августа. Навязывать Афганистану формы правления извне контрпродуктивно. В государстве живут люди, которые придерживаются своих традиций и канонов.

США пытались навязать афганскому государству американские представления об устройстве страны. Однако они не соответствуют устоям местных жителей. Людей невозможно заставить жить по чужим канонам, объяснил глава МИД России Сергей Лавров.

Также в ходе выступления перед студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта дипломат подчеркнул, что попытки США установить в исламской республике свой режим явились главной ошибкой. После вывода американских войск в Афганистане произошел обвал ситуации, добавил глава ведомства.

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россия афганистан лавров мид
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