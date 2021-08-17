Соболь «наговорила» на новый срок Алексею Навальному

Экс-юрист ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена) Любовь Соболь рассказала, что Алексей Навальный жертвовал деньги в пользу своего фонда. Слова Соболь могут подтверждать участие оппозиционера в схеме по легализации донатов.

В декабре 2020 года против Алексея Навального и иных лиц было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, Навальный и другие участники схемы потратили на личные нужды более 356 из 588 пожертвованных миллионов.

Экс-юрист ФБК Любовь Соболь назвала дело против Навального бредом, напомнив, что основатель ФБК не получал зарплату в фонде. Более того, по словам Соболь, он сам зачислял деньги на счета своей организации.

«Навальный никогда не получал зарплату в ФБК, сам донатил в фонд», — заявила Соболь в Twitter.

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Слова Соболь могут подтверждать участие Навального в мошеннической схеме по легализации донатов, известной ранее. Напомним, в августе 2019 года было возбуждено уголовное дело об отмывании денег в ФБК. По версии следствия, в 2016–2018 годах группа лиц, в том числе сотрудники фонда, получили из неизвестных источников более 75,5 миллиона рублей и внесли их на счета ФБК, чтобы сокрыть происхождение средств.

Экс-юрист ФБК Виталий Серуканов неоднократно рассказывал о легализации пожертвований путем внесения на счета фондов. С аналогичной информацией в мае 2021 года выступил экс-координатор штаба Навального2 в Саратове (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена) Михаил Мурыгин. Он пояснил, что средства зачислялись на счета фондов для отчетности перед спонсорами, не желавшими афишировать свое участие, и отметил, что легализация никак не мешала верхушке ФБК тратить донаты на собственные нужды.

«Важно показать донору, что все деньги пришли на счет ФБК, что по дороге часть не потерялась. А уже потом осуществляется нецелевое использование», — рассказал Мурыгин.

В июне 2021 года RT заявило, что в распоряжении редакции оказались документы, раскрывающие жертвователей фондов Навального. Согласно полученным данным, 78% донатов за 2017–2020 годы поступило от Бориса Зимина, Евгения Чичваркина и самих сотрудников фонда. Там же фигурировал и Алексей Навальный, внесший, по информации RT, 950 тысяч рублей в марте 2020 года. Заявление Любови Соболь, таким образом, подтверждает инсайдерские данные.

Пост Соболь вызвал удивление аудитории Twitter, отметившей, что экс-юрист указала на участие Навального в мошеннической схеме по отмыванию донатов.

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Пользователи напоминают, что Алексей Навальный официально нигде не работал. Действительно, как признался основатель ФБК в интервью Юрию Дудю, он живет на средства, полученные от Бориса Зимина. Этот же меценат, если верить данным RT, оказывал наибольшую поддержку фондам Навального.

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Ранее Любовь Соболь неудачно прокомментировала версию о сотрудничестве Навального с ЦРУ. Соратница назвала утверждение «чушью», однако добавила, что «в том плане, в котором это продвигалось госпропагандой», работа не ведется. Это дало основание прессе предположить, что Соболь признала контакты Навального со спецслужбами, хотя и с некоторыми оговорками.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.