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Соболь «наговорила» на новый срок Алексею Навальному
Общество
Соболь «наговорила» на новый срок Алексею Навальному
instagram.com  /  @sobollubov

Экс-юрист ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена) Любовь Соболь рассказала, что Алексей Навальный жертвовал деньги в пользу своего фонда. Слова Соболь могут подтверждать участие оппозиционера в схеме по легализации донатов.

В декабре 2020 года против Алексея Навального и иных лиц было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, Навальный и другие участники схемы потратили на личные нужды более 356 из 588 пожертвованных миллионов.

Экс-юрист ФБК Любовь Соболь назвала дело против Навального бредом, напомнив, что основатель ФБК не получал зарплату в фонде. Более того, по словам Соболь, он сам зачислял деньги на счета своей организации.

«Навальный никогда не получал зарплату в ФБК, сам донатил в фонд», — заявила Соболь в Twitter.

Соболь «наговорила» на новый срок Алексею Навальному
Prt Scr  / 

Слова Соболь могут подтверждать участие Навального в мошеннической схеме по легализации донатов, известной ранее. Напомним, в августе 2019 года было возбуждено уголовное дело об отмывании денег в ФБК. По версии следствия, в 2016–2018 годах группа лиц, в том числе сотрудники фонда, получили из неизвестных источников более 75,5 миллиона рублей и внесли их на счета ФБК, чтобы сокрыть происхождение средств.

Экс-юрист ФБК Виталий Серуканов неоднократно рассказывал о легализации пожертвований путем внесения на счета фондов. С аналогичной информацией в мае 2021 года выступил экс-координатор штаба Навального2 в Саратове (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена) Михаил Мурыгин. Он пояснил, что средства зачислялись на счета фондов для отчетности перед спонсорами, не желавшими афишировать свое участие, и отметил, что легализация никак не мешала верхушке ФБК тратить донаты на собственные нужды.   

«Важно показать донору, что все деньги пришли на счет ФБК, что по дороге часть не потерялась. А уже потом осуществляется нецелевое использование», — рассказал Мурыгин.

В июне 2021 года RT заявило, что в распоряжении редакции оказались документы, раскрывающие жертвователей фондов Навального. Согласно полученным данным, 78% донатов за 2017–2020 годы поступило от Бориса Зимина, Евгения Чичваркина и самих сотрудников фонда. Там же фигурировал и Алексей Навальный, внесший, по информации RT, 950 тысяч рублей в марте 2020 года. Заявление Любови Соболь, таким образом, подтверждает инсайдерские данные.

Пост Соболь вызвал удивление аудитории Twitter, отметившей, что экс-юрист указала на участие Навального в мошеннической схеме по отмыванию донатов.

Соболь «наговорила» на новый срок Алексею Навальному
Prt Scr  / 

Пользователи напоминают, что Алексей Навальный официально нигде не работал. Действительно, как признался основатель ФБК в интервью Юрию Дудю, он живет на средства, полученные от Бориса Зимина. Этот же меценат, если верить данным RT, оказывал наибольшую поддержку фондам Навального.

Соболь «наговорила» на новый срок Алексею Навальному
Prt Scr  / 

Ранее Любовь Соболь неудачно прокомментировала версию о сотрудничестве Навального с ЦРУ. Соратница назвала утверждение «чушью», однако добавила, что «в том плане, в котором это продвигалось госпропагандой», работа не ведется. Это дало основание прессе предположить, что Соболь признала контакты Навального со спецслужбами, хотя и с некоторыми оговорками.  

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

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