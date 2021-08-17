Бочкарева озвучила причину отказа Машкова от съемок в кино

Москва, 17 августа. Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева объяснила, почему актер и режиссер Владимир Машков перестал сниматься в фильмах.

Артист стал художественным руководителем Московского театра Олега Табакова после смерти именитого мэтра. Бочкарева, хорошо знавшая Табакова, надеется, что Машкову удастся сохранить атмосферу театра, созданную великим педагогом.

Однако новая должность повлияла на карьеру актера, отметила звезда ситкома. По словам актрисы, худруку очень сложно вести и театр, и колледж. Бочкарева также озвучила причину отказа Машкова от съемок в кино.

«Слышала, что он решил отказаться от своей актерской карьеры, чтобы полностью погрузиться в процессы работы со студентами и в руководство театром», — отметила артистка в интервью «СтарХиту».

Сама звезда сериала «Счастливы вместе» поддержала это решение режиссера. Она пояснила, что управлять чем-то невозможно, когда ты постоянно на съемках, пишет Teleprogramma.pro.

Наталья Бочкарева ранее вспомнила, как Олег Табаков оказывал ей содействие в самом начале ее карьеры. Так, мэтр позвал ее играть в спектакле с именитыми артистами, когда она была лишь начинающей актрисой. Знаменитость считает, что из-за этого ее должны были убить.