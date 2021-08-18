Республиканцы требуют объявить импичмент Байдену за Афганистан

Ситуация с Афганистаном, похоже, выливается в очередной внутриполитический кризис в США. После того как Кабул и всю территорию этой страны под контроль взяли талибы, в Штатах республиканцы начали требовать инициацию процедуры импичмента нынешнему президенту Джо Байдену.

Справедливости ради, стоит отметить, что сам процесс постепенного вывода войск из Афганистана начал еще его предшественник Дональд Трамп. Официально, по политическим причинам, поскольку с «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) удалось договориться. Например, о том, что талибы не будут вести «насильственных действий».

Однако талибами и огромной частью мирового сообщества выход военного контингента США из этой страны был воспринят однозначно — как поражение Штатов в «20-летней войне».

Здесь стоит напомнить, что в 2001 году, когда американские войска вошли на территорию Афганистана, у этой военной операции были четко обозначенные цели. Среди которых значились, например, такие — свержение режима талибов, освобождение территории Афганистана от влияния талибов. И, как показала практика, этого не произошло от слова «совсем».

При этом, чтобы был понятен масштаб трагедии, стоит упомянуть, что только к 2017 году за весь ход этой операции Штаты потратили на нее 679,8 млрд долларов. В 2018 еще почти 50 млрд долларов. В общем, как говорят в Сети, «широко жил партизан Боснюк».

Трамп, стоит напомнить, пришел к власти еще и под лозунгом сокращения трат на внешние «ненужные Америке цели». Но и он выводил военный контингент постепенно. Намекая на то, что американская военная авиация в Афганистане останется.

При этом ряд политологов подозревают, что имели место некоторые политические договоренности, которые были укреплены Байденом. И субъекты этих договоренностей на Востоке — это в первую очередь Пакистан и, внезапно, Китай.

Global Look Press / Pool via CNP /MediaPunch via www

Система здесь, если максимально упрощать, следующая. Афганистан — это своеобразный транспортный узел в регионе. Этакие «ближневосточные Балканы», если хотите. Пакистану нужен максимально лояльный Афганистан, чтобы существенно усилить влияние в регионе. А Китаю в рамках политического противостояния с Индией нужен максимально лояльный Пакистан. Плюс через контролируемые участки Афганистана отлично мог бы пройти транспортный коридор «Один пояс — один путь». А для Китая это — не просто экономический проект, а целая внешнеполитическая идеология.

В самих же США, видимо, в какой-то момент поняли, что для них Афганистан представляет крайне малый интерес. Усаму Бен-Ладена ликвидировали уже давно. И так же давно вся эта военная операция превратилась в не более чем огромную финансовую черную дыру, еще и с постоянными человеческими жертвами.

На 27 июля 2018 года в «войне в Афганистане погибло 3200 американских военных и 4 гражданских лица министерства обороны. Еще 20 320 американских военнослужащих были ранены в ходе боевых действий во время войны».

И, по всей видимости, в Вашингтоне подумали, что под лозунгами о том, что «пора возвращаться домой» и «хватит терять наших солдат в этой далекой войне» можно еще и что-то кулуарно выторговать как минимум у Китая. Вопрос в том, что именно. Но, думается, ответ на него мы в скором времени узнаем.

Однако американские стратеги не учли всей степени внутренней напряженности в среде уже американских политических элит. А вот республиканцы конъюнктуру учли и в лице, например, адвоката Трампа и бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани требуют либо применения 25-й поправки к Конституции США, либо инициации процедуры импичмента.

К Джулиани моментально присоединились и многие иные представители республиканской партии. Которые таким образом еще и мстят за постоянное давление импичментом на Трампа со стороны демократов в период президентства последнего.

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Что касается 25-й поправки, то это вообще особо изощренное издевательство, потому что она о досрочном сложении полномочий президента. Например, в силу его недееспособности. А сюжет с тем, что «дедушка Джо» не очень дружит с головой в силу возраста, — крайне популярен в республиканских кругах.

Привязаны к этому и те обвинения, которые сейчас против Байдена выдвигают республиканцы. По словам оппонентов нынешнего американского президента, тот проигнорировал или сознательно врал про данные разведки о численности и силе талибов, что «создает угрозу национальной безопасности» США. И действительно, что Байден, что нынешний глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявляли, что талибам не удастся взять под контроль Афганистан и там «все под контролем». Как показала практика, эти заявления очень сильно разошлись с действительностью.

Global Look Press / Sardar/Xinhua

Ну, а «создание угрозы национальной безопасности» вполне подпадает и под основание для инициирования процедуры импичмента. Создана она намеренно или же в силу некомпетентности.

Хотя дело до отрешения Байдена от власти, скорее всего, не пройдет по сугубо техническим, процессуальным причинам. Дело в том, что за начало этой процедуры должно проголосовать большинство в нижней палате Конгресса. А там большинство — за демократами. Но даже если это случится, верхняя палата, Сенат, должна проголосовать за импичмент в количестве 2\3 голосов. Но и в Сенате — «демократическое» большинство.

С другой стороны, в сфере публичной политики победа сейчас за республиканцами. У них на руках самые убедительные факты, которые демонстрируют, что и с Байденом, и с его командой «что-то не то». Демонстрируют в первую очередь электорату. И да, до выборов в США еще долго, но осадочек от поражения США в Афганистане у избирателей останется. Как и мысль о том, что «старина Джо» — совсем уже старина.

1 Организация запрещена на территории РФ.