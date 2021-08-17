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Четверо жителей Башкирии изготавливали наркотики на даче
Происшествия
Четверо жителей Башкирии изготавливали наркотики на даче
pixabay.com

Уфа, 17 августа. Мужчины стали фигурантами дела об организации преступного сообщества и производстве наркотических веществ. Сейчас они находятся под арестом.

По данным следствия, зимой 2020 года злоумышленники решили организовать в садовом домике в Нефтекамске нарколабораторию. Для этого они на специальном оборудовании изготовляли синтетические наркотики, которые потом раскладывали по тайникам.

Полицейские в ходе оперативных мероприятий пресекли деятельность незаконного производства и продажу запрещенного вещества. На даче они обнаружили и изъяли наркотики общей массой больше 123 кг.

Ранее двухмесячную девочку госпитализировали с отравлением запрещенными веществами в Хабаровске. Ребенок получил дозу наркотика с молоком матери, сообщает Deita.

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