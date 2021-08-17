Три человека погибли в результате обстрела с вертолета в пригороде Кабула

Кабул, 17 августа. В результате вертолетного обстрела в столичном пригороде Афганистана погибли по меньшей мере три человека.

Также сообщается о десяти раненых. Инцидент произошел в уезде Дех Сабз два дня назад. Согласно предварительным данным, вертолет мог принадлежать армии США.

Накануне президент США Джо Байден объявил о выводе американских военных из Афганистана. К власти в республике пришли члены движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России). Официальный представитель талибов заявил, что двадцатилетняя война окончена, в ближайшее время в стране появится новая форма правления.

Местные жители предприняли попытки сбежать из Афганистана на американском военном самолете. Люди хватались за шасси улетающего авиаборта. Погибли несколько человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.