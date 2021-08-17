Посол России в Афганистане Михаил Конаровский рассказал о новых законах «Талибана»

Михаил Конаровский, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Афганистане в 2002–2004 годах, ведущий научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО, в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал, сдержат ли обещания талибы по первым озвученным законам, озвучил главную ошибку США, а также сообщил, как много беженцев покинет Афганистан и куда они могут направиться.

Легитимность власти талибов

По словам эксперта, «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) заявляет свои законы, так как сейчас их основная задача — успокоить международное сообщество, которое очень взбудоражено, чтобы получить легитимность.

«Однако получить ее официально будет сложно, потому что это запрещенная организация. Так что признавать правительство и их новый режим никто не будет, поэтому они должны сделать очень многое, чтобы снять эти обвинения не на словах, а реальными действиями. Многое будет зависеть от реальных действий в Кабуле и провинциях», — сообщил спикер.

Михаил Конаровский считает, что Афганистан — довольно сложная страна по своей истории и политическому укладу, поэтому, чтобы укрепиться во власти, талибам нужно быть внимательнее к этим обстоятельствам, в частности к тому, какую роль в последние десятилетия играют национальные меньшинства — таджики и узбеки.

«Особое место в политической жизни страны они получили в 60-х, когда составили костяк одной из ведущих политических партий левого толка. С тех времен представители национальных меньшинств играли возрастающую роль в политической, экономической и социальной жизни страны. Поэтому, если талибы хотят закрепиться во власти, они должны понять эту ситуацию, отказаться от экстремистских лозунгов и быть более лояльными к национальным меньшинствам», — рассказал эксперт.

Реакция российских дипломатов

Global Look Press / Str

Михаил Конаровский отметил: московское посольство понимает, что верить на слово талибам очень сложно, но лишний раз высказывать возможное негативное отношение к ним не очень целесообразно.

«Взаимопонимание между талибами и посольством существует, и это неплохо для нормального функционирования нашей миссии на фоне того, что происходит в миссиях западных государств», — подчеркнул он.

По мнению спикера, налаженные отношения российских дипломатов и талибов в перспективе могут способствовать и нормальным отношениям с Афганистаном.

«Россия сыграла огромную роль в том, чтобы был запущен мирный процесс между правительством и талибами, но афганские власти не смогли себя проявить так, как следовало, это вопрос внутренней бывшей афганской элиты. Россия прилагала огромные усилия, чтобы в Афганистане прекратилось насилие и гражданская война. Сейчас ситуация изменилась, талибы будут находить новые способы давления», — добавил специалист.

Оправдания Байдена и провал Америки

pixabay.com /

Главная ошибка США, которые допустили повторение конфликта в Афганистане, заключается в том, что они не поняли психологию нации, уверен Конаровский.

«Там многомерное общество, менталитет и психология отличаются от того, чем обладают американские люди. Американцы тратили много денег на снабжение армии, обучение персонала, но воевать они не хотели с самого начала, каких-то успешных операций афганских вооруженных сил против талибов не было», — рассказал полномочный посол РФ в Афганистане.

Спикер напомнил, что президент США еще в Женеве на встрече с Владимиром Путиным просил Россию оказывать содействие американцам, но теперь снова называет РФ и Китай стратегическими врагами.

«Это опасный тезис, он разрушает все иллюзии для сотрудничества, нужного для афганцев между всеми центрами. Американцы с самого начала пребывания там заняли резко антироссийскую позицию, они отметали все наши предложения по сотрудничеству для восстановления Афганистана. Это печально. Сейчас заявление Байдена затруднит для Афганистана принятие шагов в международном и региональном сообществе для умиротворения ситуации в республике», — отметил Михаил Конаровский.

Массовая миграция

Global Look Press / Xinhua

В завершение эксперт рассказал, что массовую миграцию жителей Афганистана исключать нельзя, как и неисполнение обещаний по предоставлению прав женщинам. По мнению специалиста, постулаты талибов предполагают консервативный ислам, где у женщин существует специфический статус.

«Строение исламского эмирата предусматривает исламские консервативные ценности, законы шариата. Но, с другой стороны, под тяжелым прессингом международного сообщества талибы должны это учитывать и облегчать ситуацию. От этого будет зависеть гуманитарная помощь Афганистану со стороны международного сообщества», — резюмировал Михаил Конаровский.

Ранее ФАН писал, что в результате вертолетного обстрела в столичном пригороде Афганистана погибло по меньшей мере три человека. Также сообщается о десяти раненых. Инцидент произошел в уезде Дех Сабз два дня назад. Согласно предварительным данным, вертолет мог принадлежать армии США.

1 Организация запрещена на территории РФ.