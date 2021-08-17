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Неразделенная любовь стала причиной смерти несовершеннолетней девушки в Приморье
Происшествия
Неразделенная любовь стала причиной смерти несовершеннолетней девушки в Приморье
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Уссурийск, 17 августа. 17-летняя жительница Приморья скончалась в карете скорой медицинской помощи. Как стало известно ФАН, несмотря на все усилия врачам не удалось спасти жизнь подростку.

В ОМВД Росси по Уссурийску 17 августа примерно в 04:30 поступило сообщение от работников скорой помощи. Они заявили, что во время реанимационных мероприятий в специальном автомобиле скончалась 17-летняя девушка.

«Пострадавшая пыталась покончить жизнь самоубийством, — рассказал ФАН источник, близкий к следственным органам. — Она не оставила предсмертной записки. Девочка уже пыталась свести счеты с жизнью около года назад, однако осталась жива. Причиной такого поведения дочери, как считает родительница, стало расставание с любимым человеком».

Погибшая воспитывалась в приличной семье. 39-летня мать трудится в столовой пекарем-технологом, а 38-летний отец девочки работает на частном предприятии грузчиком. По словам соседей, пострадавшая до расставания с парнем была жизнерадостным человеком.

«Мы изъяли сотовый телефон, в котором девушка сообщала о том, что все равно, несмотря на первую неудачную попытку, совершит суицид», — дополнил источник.

Тело доставили в местный морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Она сможет поставить точку в причинах смерти юной жительницы Уссурийска.

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