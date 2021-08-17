Генерал Липовой указал на общественную значимость фильма «Солнцепек»

Москва, 17 августа. Выход на российские экраны таких художественных кинокартин как «Солнцепек» имеет большое общественное значение, уверен генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Председатель президиума общественной организации «Офицеры России» отметил в интервью «Народным Новостям», что драматические события конфликта в Донбассе засуживают объективного освещения. Эту задачу могут решить такие талантливые и достоверные киноленты как «Солнцепек», отметил Герой России.

«Фильм покажет правду и максимально объективно осветит политическую, экономическую и военную обстановку в Донбассе, и то, как она отразилась на жителях региона», — подчеркнул генерал-майор Липовой.

Кинолента «Солнцепек» повествует о событиях в Луганске летом 2014 года. Режиссеры Максим Бриус и Михаил Вассербаум использовали в сюжете реальные события, случившиеся в столице Луганской Народной Республики около семи лет назад. Главный герой «Солнцепека» вынужден взяться за оружие, чтобы спасти своих близких от ужасов войны.

Ранее политик Владимир Соловейчик назвал главную цель создателей остросюжетной кинокартины «Солнцепек» о начале вооруженного конфликта в Донбассе.