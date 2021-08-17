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Лиза Арзамасова могла соврать в интервью о начале романа с Авербухом
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова могла соврать в интервью о начале романа с Авербухом
Кадр из сериала «Осиное гнездо»  /  Prt Scr

Москва, 17 августа. Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова не была честна перед публикой в интервью, которое она дала незадолго до родов, считает профайлер и физиогномист Светлана Филатова.

Эксперт по лжи разбирает интервью знаменитостей на своем YouTube-канале. Филатова проанализировала беседу Арзамасовой с ведущей шоу «Алена, блин!». По мнению специалиста, актриса могла соврать, когда говорила о начале романа со своим мужем — фигуристом и продюсером ледового шоу Ильей Авербухом.

«Отвечая на вопрос, когда начались их отношения, актриса закрывает рот рукой — инстинктивный жест при вранье», — пояснила физиогномист.

Когда Арзамасова познакомилась с Авербухом, ей было всего 15 лет, а ему — 36. По словам актрисы, она влюбилась в будущего супруга с первого взгляда. Однако дальнейшие подробности звезда ситкома скрывает, и профайлер назвала предполагаемую причину молчания Арзамасовой. По версии Филатовой, актрису смущает ее слишком юный возраст на момент встречи с Авербухом.

«Она пытается не раскрыть этот ящик Пандоры», — цитирует эксперта по лжи Teleprogramma.pro.

Лиза Арзамасова недавно родила от фигуриста сына, который стал для супругов первым совместным ребенком. После появления малыша на свет актриса поделилась с поклонниками снимком из роддома.

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актриса авербух арзамасова
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