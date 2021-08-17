Начальник охраны Ельцина раскрыл мотивы генерала Лебедя во время «августовского путча»

Москва, 17 августа. Решение генерала Александра Лебедя снять оцепление с Дома Советов РФ в августе 1991 года многие считают предательством, однако у него были мотивы для этого поступка.

Поведение генерала во время «августовского путча» объяснил начальник охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков. В интервью «Известиям» он признался, что Лебедь был готов принести присягу первому президенту России, однако Ельцин ему отказал. После этого окружавшие Дом Советов (Белый дом) тульские десантники сняли оцепление.

«Я Лебедя свел с Ельциным 20 августа. Лебедь сказал: «Сейчас у нас нет (первого президента СССР Михаила. — Прим. ред.) Горбачева, нет Верховного главнокомандующего, и непонятно, кто руководит Советским Союзом, которому мы приносили присягу. Если вы возьмете командование войсками на себя — а на сегодня вы избранный президент всей России, — мы готовы вам присягнуть. Это не будет нарушением присяги СССР». А Ельцин испугался и отказался. <...> Это был такой удар для всех защитников Белого дома!», — вспоминает начальник охраны Ельцина.

Отказ Ельцина обернулся ударом и для самого Лебедя, вспоминает Коржаков. Пока рядом с защитниками Белого дома стояли БТР и десантники, сторонники ГКЧП верили, что армия перешла на сторону народа. После того как военные ушли и путч закончился, генерал подвергся травле со стороны СМИ. Охранник Ельцина вспоминает, как однажды Лебедь приехал к нему домой с кипой газет, клеймящих его предателем России. По словам Коржакова, Лебедь плакал, из-за нападок журналистов он был настолько подавлен, что газетчикам пришлось «прищемить хвост», чтобы кампания против генерала прекратилась.

«Августовский путч» стал одним из ключевых событий, поставивших крест на СССР и политике перестройки, заявил первый президент Советского союза Михаил Горбачев. Другим стало заключение Беловежских соглашений, в тексте которых декларировалось прекращение существования Союза Советских Социалистических Республик.