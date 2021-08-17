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Гендиректор предприятия во Владимире злоупотребил полномочиями на 30 млн рублей
Общество
Гендиректор предприятия во Владимире злоупотребил полномочиями на 30 млн рублей
pixabay.com  / 

Следователи Владимирской области при взаимодействии с ОЭБиПК регионального УМВД расследуют уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «Ковровский электромеханический завод» Владимира Лебедева. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, которые привели к тяжким последствиям (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

«По версии следствия, с апреля 2018 года по декабрь 2019 года Лебедев, являясь генеральным директором, действуя вопреки интересам завода, создал льготные условия при реализации выпускаемой продукции одной из коммерческих фирм, согласно которым трактора продавались по цене ниже, чем их прайсовая стоимость», — рассказала ФАН Мария Серова, старший помощник руководителя СКР по Владимирской области.

В 2019 году, незадолго до новогодних праздников, обвиняемый заключил дополнительное соглашение и предоставил этой фирме приоритетное право на реализацию продукции завода. Мало того, она могла создавать дилерскую сеть в регионах России.

Следователи полагают, что такие действия причинили ущерб предприятию на сумму более 30 млн рублей. Лебедев решил не высказывать свое отношение к предъявленным обвинениям, воспользовался ст. 51 Конституции РФ.

Сейчас он находится под домашним арестом, расследование дела продолжается.

Интересно, что в марте прошлого года Владимир Лебедев покинул пост гендиректора предприятия, которым руководил 15 лет. А годом ранее он отказался от полномочий депутата ЗакСа Владимирской области.

Ранее ФАН писал, что в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю возбуждены очередные уголовные дела.

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владимирская область злоупотребление полномочиями
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