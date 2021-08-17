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Белорусский эксперт объяснил, почему на Литву обрушилась череда потрясений
Политика
Белорусский эксперт объяснил, почему на Литву обрушилась череда потрясений
Федеральное агентство новостей  / 

Минск, 17 августа. Череда потрясений, которые обрушились на Литву в последнее время, — это закономерный процесс. Об этом в эфире YouTube-канала Baltnews заявил старший научный сотрудник Института философии Академии наук Белоруссии Алексей Дзермант.

По словам эксперта, после развала СССР Литва стала одной из самых антироссийски настроенных стран, сообщает портал monavista.ru. При этом маленькая балтийская страна пользовалась всеми благами, которые предоставляла ей огромная Россия.

В последние же годы русофобия Литвы стала просто зашкаливающей. Литовское правительство проводило откровенно вредительскую политику по отношению к своему народу и государству, лишь бы угодить США. Поэтому то, с чем сталкивается Литва сейчас, — закономерный итог такой политики.

Литва ради одобрения США рассорилась даже с Белоруссией — лояльной республикой на своей границе. И Минск логично ответил на враждебные выпады Вильнюса, прекратив задерживать нелегальных мигрантов на своей границе.

«Сейчас они заверещали, когда Белоруссия перестала защищать границу, перестала к ним как-то политкорректно относиться. Это значит, что настало время платить по счетам и действительно узнавать, что такое справедливость», — заявил эксперт.

Политолог также отметил, что в обращении с мигрантами, да и с собственными протестующими, власти Литвы используют откровенно фашистские методы.

Ранее ФАН сообщал, что авторитетное пекинское издание Global Times также признало Литву самой русофобской страной Европы.

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мигранты белоруссия русофобия литва политика
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