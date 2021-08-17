Беженцы из Афганистана могут усложнить жизнь Евросоюзу

На фоне резкого обострения обстановки в Афганистане и прихода там к власти движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) многие европейские политики опасаются повторения миграционного кризиса 2015 года. Чем грозит Европе новая волна афганских беженцев, рассказывает автор Telegram-канала «Брюссельский стукач».

На грани международного права

По оценкам Агентства ООН по делам беженцев, с начала года 400 тысяч человек в Афганистане были вынуждены покинуть свои дома из-за активизации действий талибов. Несмотря на то, что за это время только 3200 из них пересекли границы ЕС (на 41% меньше, чем за аналогичный период 2020-го), в европейских политических кругах растут опасения, что в перспективе ситуация в Афганистане может спровоцировать новый миграционный кризис в Евросоюзе.

Live from #Afghanistan - @BurenCaroline joined me with the latest warning from @refugees on the humanitarian crisis as the #Taliban make more gains, and encircle Kabul. @UNHCRAfg pic.twitter.com/cDPK079ZPj — Robyn Curnow (@RobynCurnowCNN) August 15, 2021

На этом фоне страны-члены организации, которые еще в 2015 году встречали беженцев с распростертыми объятьями, пытаются не допустить новой массовой волны афганских мигрантов в регионе.

В начале месяца из-за успешных действий талибов в Афганистане правительство страны приостановило на три месяца соглашение с Евросоюзом о депортации афганских мигрантов из Европы, которым было отказано в предоставлении официального статуса беженцев.

В ответ на это Германия, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Греция и Дания написали официальное письмо в Еврокомиссию с просьбой оказать давление на афганские власти, чтобы возобновить договор. По их мнению, приостановка депортаций могла еще больше побудить население Афганистана начать искать убежища в Европе.

Letter from ???????????????????????????????????????????????? to ???????? Commission concerning migration from ???????? as Taliban hostilities intensify & the three month stop on forced returns to the country.



'Stopping returns sends the wrong signal and is likely to motivate even more ???????? citizens to leave their home.' pic.twitter.com/Q79Fhvna9w — Kmlvrmln (@kmlvrmln) August 9, 2021

Однако указанные страны столкнулись с серьезным осуждением со стороны как Еврокомиссии, так и правозащитных организаций. Согласно Женевской конвенции от 1951 года, депортация беженцев в страны происхождения запрещена, если существует угроза их жизни, или нарушения других фундаментальных прав человека. Если раньше правительства ссылались на то, что депортируют мигрантов только в безопасные районы Афганистана, то сейчас эта формулировка звучит уже неуместно. В результате Германия, Нидерланды и Дания свое решение пересмотрели, временно заморозив депортацию.

На этом примере хорошо видно, что европейские страны запаниковали по поводу возможного роста миграционных потоков из Афганистана, но нет полного понимания, что с этим делать. В попытках найти выход из создавшегося положения они в очередной раз поставили актуальность международного права в области защиты беженцев под сомнение.

Федеральное агентство новостей /

Новые противоречия в Евросоюзе

Кроме того, приход «Талибана» к власти в Афганистане ставит перед европейцами еще одну неоднозначную проблему. По состоянию на май 2021 года на рассмотрении в странах Европы находилось 40 297 заявок от лиц афганской национальности, которые пытаются получить в ЕС статус беженца. Подавляющее большинство этих людей находятся на территории Европы.

Более 26 тысяч из общего числа указанных заявок рассматриваются странами ЕС уже шесть месяцев. Когда бюрократическая машина все-таки примет решение, давать афганцу статус беженца или отказывать с последующим возвращением на родину, она столкнется с одним нюансом. Чтобы депортация стала возможной, у правительства европейской страны должны быть налажены дипломатические контакты с «Талибаном» или заключен договор с какой-то третьей страной, готовой принять у себя отказников.

Учитывая, что Евросоюз к перспективе сотрудничества с талибами относится скептически, по крайней мере, сейчас, миграционный вопрос может опять поставить европейские страны перед выбором: соблюсти свои национальные интересы и установить дипломатические связи с новым афганским руководством, вопреки мнению Брюсселя или же пойти у него на поводу, оставив всех искателей убежища у себя.

Федеральное агентство новостей / EU2017EE Estonian Presidency / flickr.com

«Если власть будет взята силой и Исламский Эмират будет восстановлен, талибы столкнутся с непризнанием, изоляцией и отсутствием международной поддержки», — предупредил 12 августа глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

На фоне этого заявления руководству европейских стран действительно есть над чем подумать. Ведь тема миграционной политики и так уже разделила ЕС на два лагеря: тех, кто за размещение любых беженцев в регионе и тех, кто против. Дополнительное деление, условно, на установивших контакт с талибами для депортации беженцев и не сделавших это, Евросоюзу на пользу не пойдет. При том что эта депортация балансирует на грани международного права.

Усиление турецкого лобби в Европе

Попытки продолжить высылки беженцев в Афганистан, чтобы не провоцировать еще больший поток афганских мигрантов в Европу, — не единственная шаги отдельных стран ЕС обезопасить себя в будущем.

В последнее время звучат заявления европейских политиков, что заботу об афганских беженцах должна взять на себя Турция, на территорию которой они проникают из Ирана. Роль Европы при этом будет заключаться в расширении финансовой поддержки Анкары.

В частности, 16 августа на закрытом заседании своей партии канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлину необходимо тесно сотрудничать с Анкарой, чтобы решить проблему потенциального нового притока беженцев из Афганистана. А премьер-министр Австрии Себастьян Курц в июльском интервью изданию Bild выразил мнение, что Турция является «более подходящим местом» для приема афганских беженцев, чем Германия, Австрия или Швеция.

Germany should cooperate with Turkey in dealing with a potential new refugee influx from Afghanistan, German Chancellor Angela Merkel said on Monday. ➖ https://t.co/bCC3qmLp4b — Ahval (@ahval_en) August 16, 2021

Упоминания европейцами Анкары отнюдь не оторваны от реальности. На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил обеспокоенность по поводу числа беженцев, которые могут перейти через турецкие границы, заявив, что страна уже начала сталкиваться с волной афганских мигрантов через Иран.

Однако, даже если Евросоюз сможет убедить Турцию, внутри которой уже давно растут антииммигрантские настроения, взять на себя дополнительную нагрузку — для самого ЕС это будет неоднозначный успех. Такое развитие событий может дать Анкаре дополнительный политический инструмент для лоббирования своих интересов в Европе.

Достаточно вспомнить, как на фоне турецкой операции на севере Сирии в 2019 году против курдских формирований Эрдоган угрожал европейским союзникам, что, если они назовут военные действия вторжением, он просто откроет для беженцев свои границы с ЕС.

Европейское распутье

Таким образом, сегодня у Евросоюза, как и во время кризиса 2015 года, пока нет четкого представления о минимизации влияния афганских событий на миграционную обстановку в регионе. Есть только понимание неизбежности ее обострения и снижение желания брать к себе всех подряд, как это было тогда.

Отдельные страны предпринимают попытки найти выход, но все их решения либо нарушают международное право, либо могут негативно сказаться на политических интересах отдельных европейских государств. Возможно, к осени, когда ожидается наибольший рост миграционной активности, ЕС выработает более-менее коллективный ответ на новый вызов европейскому сообществу. Главное, чтобы не забыли про интересы самих афганских беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.