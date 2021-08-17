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Стал известен состав молодежной сборной России на матчи квалификации Евро-2023
Спорт
Стал известен состав молодежной сборной России на матчи квалификации Евро-2023
spartak.com  /  Сайт футбольного клуба Спартак-Москва

Москва, 17 августа. Тренерский штаб молодежной сборной России определил состав национальной команды на ближайшие матчи отборочного турнира к чемпионату Европы 2023 года.

Пресс-служба РФС опубликовала на официальном сайте состав молодежной сборной России на стартовые игры отборочного турнира Евро-2020. В список вошли 24 футболиста. Наибольшее представительство в национальной команде получил московский «Спартак». В молодежную сборную России вызваны три игрока столичного клуба: Михаил Игнатов, Наиль Умяров и Руслан Литвинов. Петербургский «Зенит» представлен всего одним игроком, защитником Кириллом Кравцовым.

Молодежная сборная России проведет матчи с Испанией и Мальтой. Игры пройдут 3 и 7 сентября соответственно. Матч против Испании молодежная сборная России проведет в Альмендралехо. Игра с Мальтой состоится в подмосковных Химках.

Ранее тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал состав на матчи отборочного раунда ЧМ-2022. В список вошел 31 футболист.

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