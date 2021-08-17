Мороженое в виде Венеры с ампутированной грудью создали в Венеции

Необычная идея пришла в голову Марии Хесус Гонсалес, когда ей диагностировали рак молочной железы. Часть бюста пришлось ампутировать, чтобы выжить. Во время реабилитации Марии разработала концепцию для того, чтобы придать болезнь огласке.

«Богиня Венера для нас идеал красоты. В данном случае — красавица без рук. Хотя мы и отняли у нее часть груди, это лишь приблизило ее к современному миру. Это доказательство того, что даже без груди вы все равно можете быть прекрасны. Мы хотели восславить фигуру женщины, перенесшей эту болезнь», — объяснила художница.

Мороженое «Венусета» — это замороженная богиня, созданная из клубники, имбиря, лимона и цедры. Из всех ингредиентов получается замечательный сорбет.

«Мы приходим сюда, в кафе-мороженое, чтобы приготовить его. Мы добавляем только воду, сахар и фрукты. Наше мороженое на сто процентов свежее и натуральное», — заявил менеджер кафе.

Вырученные средства от продажи мороженого оригинальной формы пойдут на исследование рака молочной железы.