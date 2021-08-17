Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 16:32
16:32
Политика
Посол России в Афганистане Михаил Конаровский рассказал о новых законах «Талибана»
16:31
Происшествия
Талибы забили многодетную мать на глазах у дочери за отказ готовить еду
16:31
Африка
Марокко планирует развить туризм в Западной Сахаре к 2023 году
16:27
Политика
Социолог Шугалей призвал не обращать внимание на заявления ЕС по Афганистану
16:25
Общество
Российские вузы начнут учебный год в гибридном формате
16:24
Ближний Восток
Беженцы из Афганистана могут усложнить жизнь Евросоюзу
16:24
Происшествия
Google получил штраф на 4 млн рублей из-за отказа удалить запрещенный контент
16:20
Происшествия
Экипаж упавшего в Подмосковье Ил-112 пытался сбить пламя в полете
16:19
Шоу-бизнес
Дочери Федосеевой-Шукшиной перестали общаться из-за скандала с Алибасовым
16:18
Общество
Шойгу передал часть неиспользуемых земель Минобороны в собственность Красноярского края
Все новости

Мороженое в виде Венеры с ампутированной грудью создали в Венеции

  /   Обновлено: 17 августа 2021 15:56
ФАН-ТВ

Необычная идея пришла в голову Марии Хесус Гонсалес, когда ей диагностировали рак молочной железы. Часть бюста пришлось ампутировать, чтобы выжить. Во время реабилитации Марии разработала концепцию для того, чтобы придать болезнь огласке.

«Богиня Венера для нас идеал красоты. В данном случае — красавица без рук. Хотя мы и отняли у нее часть груди, это лишь приблизило ее к современному миру. Это доказательство того, что даже без груди вы все равно можете быть прекрасны. Мы хотели восславить фигуру женщины, перенесшей эту болезнь», — объяснила художница.

Мороженое «Венусета» — это замороженная богиня, созданная из клубники, имбиря, лимона и цедры. Из всех ингредиентов получается замечательный сорбет.

«Мы приходим сюда, в кафе-мороженое, чтобы приготовить его. Мы добавляем только воду, сахар и фрукты. Наше мороженое на сто процентов свежее и натуральное», — заявил менеджер кафе.

Вырученные средства от продажи мороженого оригинальной формы пойдут на исследование рака молочной железы.

Вернуться назад

Все новости / ФАН-ТВ / Мороженое в виде Венеры с ампутированной грудью создали в Венеции
италия здоровье онкология рак груди десерты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru