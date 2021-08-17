Политолог Мошкин рассказал, кто может заполнить политический вакуум в Афганистане

«Талибан»1 (движение признано террористическим и запрещено в России), очевидно, заинтересован в легитимации своего режима, пусть не де юре, но хотя бы де факто, об этом рассказал ФАН политический обозреватель Михаил Мошкин.

Новая стратегия ЕС

Депутаты Европарламента призвали страны Евросоюза выработать новую стратегию по Афганистану после взятия «Талибаном» Кабула. По их мнению, Россия и Китай якобы «могут заполнить политический вакуум» в Афганистане. Поэтому в ЕС надеются привлечь к урегулированию Индию, Пакистан и Иран.

Global Look Press / Str

Во вторник пройдет видеоконференция глав МИД Евросоюза по ситуации в Афганистане после взятия Кабула боевиками «Талибана». Американские дипломаты срочно покидают страну, их вывозят на вертолетах.

Заполнить вакуум

Как отметил Михаил Мошкин, стратегия европейцев применительно к Афганистану давно уже состоит в приноравливании к внешним условиям. Союзники по НАТО — британцы и представители стран ЕС — пришли в Афганистан вместе с американцами, вместе с американцами же и ретировались. Как указал замглавы МИД Александр Грушко, Западу лишь остается обвинять Россию и Китай в попытке заполнить вакуум в Афганистане. Впрочем, Москва и Пекин действительно могут заполнить этот вакуум — прежде всего как экономические партнеры Афганистана.

«Талибан», очевидно, заинтересован в легитимации своего режима — пусть не де юре, но хотя бы де факто. Следовательно, не в интересах нового режима ни провокации на границе со странами — участницами ОДКБ, ни потворство росту наркотрафика через эту и другие границы. Говоря о возможном заполнении вакуума, необходимо также упомянуть Пакистан, чьи силовые структуры традиционно поддерживали талибов (и Пакистан был одним из немногих государств, признававших режим талибов во второй половине 1990-х наряду с Саудовской Аравией и ОАЭ). Отчасти должно возрасти влияние Ирана, учитывая, что до 20% населения страны — шииты (в первую очередь — хазарейцы). Наконец, но не в последнюю очередь — Турция, которая претендует на роль лидера в суннитском мире и ведет собственную игру, отличную от игры партнеров по НАТО», — пояснил Михаил Мошкин.

Global Look Press / ONSC/dpa

В любом случае, заметил эксперт, даже если вывод американских военных из Афганистана был подготовлен заранее и согласован еще администрацией Дональда Трампа, то нынешняя картинка бегства из Кабула, которую видел весь мир, стала серьезным ударом по имиджу Соединенных Штатов.

«Следовательно — и для тех стран ЕС, которые соучаствовали в американском военном присутствии. Так что в любом случае европейцам придется приноравливаться к новым условиям», — заключил Михаил Мошкин.

Несколько недель назад на фоне вывода из Афганистана американского контингента ситуация в стране резко обострилась. Талибы начали наступление на крупные города и быстро захватили все пограничные переходы. В воскресенье мятежники уже вошли в президентский дворец.

Глава республики Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса «Талибана» Мухаммед Наим сказал, что длившаяся 20 лет война окончена.

В ближайшее время прояснится новая форма правления. На переходное правительство «Талибан» не согласен.

1 Организация запрещена на территории РФ.