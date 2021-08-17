«Американцам и ООН духа не хватает»: Аббас Джума сравнил ситуацию в Афганистане и ЦАР

Журналист-международник Аббас Джума считает, что российские инструкторы спасли Центральноафриканскую Республику от афганского сценария. Такое мнение он высказал на фоне заявления главы Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александра Иванова, сообщившего, что отечественные специалисты внимательно следят событиями, происходящими в Южной Азии.

«Во-первых, для некоторых инструкторов, Афган — это часть жизни, а названия городов, которые брали талибы в последние дни, отдаются яркими вспышками воспоминаний. Во-вторых, за два десятка лет США потратили миллиарды долларов на обучение, вооружение и зарплаты афганским силам безопасности. Однако, несмотря на красивые слова, в том числе и непосредственно от президента Байдена, после ухода американцев войска этой страны развалились буквально за считанные недели. Столица уже захвачена, лидер сбежал, а народ ждет неизвестность», — написал он.

В то же время руководитель российских инструкторов в ЦАР напомнил, что бойцы правительственной армии Центральноафриканской Республики, подготовкой которых несколько лет занимается СОМБ, смело вступают в прямые столкновения с противником, получающим подпитку из-за рубежа и превосходящего по силам.

«Даже когда 9 месяцев назад бои шли в Банги, солдаты и офицеры армии ЦАР продолжали биться, а президент Туадера и не думал покидать свой народ. Он лично руководил армией и его уверенность в победе вдохновила людей», — добавил Иванов.

В результате подобных действий, армия Центральноафриканской Республики не только остановила наступление боевиков, но и преломив ход сражений, заставила врага бежать. Теперь в стране наступил долгожданный мир.

Global Look Press / Str

«Сколько денег, которые США могли потратить на своих детей, осело в карманах коррумпированных генералов за якобы «обучение» афганцев, американскому обществу еще предстоит осознать», — заключил глава СОМБ.

По мнению Аббаса Джумы, действия США в Афганистане действительно выглядят жалко, особенно на фоне победных заявлений американского госсекретаря Энтони Блинкена и президента страны Джо Байдена о том, что Вашингтон за 20 лет нашел и наказал виновных в трагических событиях 11 сентября 2001 года.

«А я напомню, «Талибан»1 (организация запрещена на территории РФ) распахнул двери тюрем, откуда вышло огромное количество террористов, в том числе из «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), которую США обвиняли в атаке на башни-близнецы. Кроме того, Байден в своем обращении упомянул о вооруженной афганской армии, которую натренировали американцы. Тренировали-тренировали, но получилось, как всегда, как и в Ираке — драпали они так, что пятки сверкали и никакое вооружение, никакая численность им не помогла, просто потому что духа не хватило», — подчеркнул эксперт.

Федеральное агентство новостей / Аббас Джума

Как оказалось, американцы способны передать вооружение и военную технику, но не в состоянии поставить боевой дух армии союзного государства. Поэтому сегодня США «бегут с тонущего корабля, бросая обезумевших от паники афганцев на съедение хищнику».

«Бегут и их выкормыши, не выполнив ни одного своего обещания, зато ограбив страну и народ. Бегут «обученные и вооруженные американцами» солдаты, забывая про свой долг — защищать народ. И тут не могу не вспомнить о еще одном месте — Центральноафриканской Республике. Бойцы армии ЦАР побывали в шкуре афганских ВС. Им также пришлось сражаться с превосходящими силами боевиков, которые, к тому же получали помощь извне», — напомнил собеседник ФАН.

Однако в отличие от афганцев, солдаты FACA не бежали даже в тот момент, когда ожесточенные бои перекинулись на столицу. Такое же мужество проявил президент Фостен-Арканж Туадера, который отдавал приказы непосредственно из Банги и был готов умереть рядом с людьми.

«А ради кого было умирать афганским солдатам? Чьи приказы выполнять? Человека, улетевшего от них на забитом долларами самолете? Армия Центральноафриканской Республики победила и сегодня ситуация там нормализуется. Потому что у российских инструкторов были не деньги, распиленные в Кабуле, но идея и здравый смысл. Плюс профессионализм, конечно. В свою очередь, миротворцы ООН, по сути, напоминают американцев. Как афганцы ненавидят американских военных, так жители ЦАР ненавидят миротворцев ООН — неэффективных, трусливых, сотрудничающих с боевиками и убивающих мирных граждан. Будь они одни, мы бы получили картину трагичнее чем в Афганистане», — заключил Аббас Джума.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Напомним, россияне обучают личный состав FACA согласно официальным договоренностям между Москвой и Банги, не принимая непосредственного участия в боевых действиях. Тем не менее благодаря приобретенному с помощью инструкторов опыту, подразделения африканского государства смогли за несколько месяцев разгромить действовавшие в стране бандформирования.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей представила расследование о преступной деятельности сотрудников миссии ООН в ЦАР. О том, как миротворцы спровоцировали народный гнев в африканской стране — читайте в нашем материале.

1 Организация запрещена на территории РФ.